Дроны поразили нефтеперерабатывающую установку и резервуары НПЗ в Саратове 1 8.11.2024, 13:30

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Стали известны детали операции ГУР.

В ночь на 8 ноября дроны Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове, РФ. Факт атаки на предприятие, входящее в состав корпорации «Роснефть», признали представители местных властей.

Поражена одна из нефтеперерабатывающих установок завода и резервуары с мазутом. Атаку и ее последствия подтвердили источники OBOZ.UA в украинской разведке.

Источник сообщает, что этой ночью дроны Главного управления разведки долетели до российского Саратова и попали в местный нефтеперерабатывающий завод. Неоднократные взрывы в Заводском районе этого российского облцентра (именно там находится НПЗ) подтвердили местные жители в соцсетях, а также губернатор Саратовской области.

Последний попытался объяснить взрывы в городе работой ПВО по БПЛА. Также он заявил о падении на территорию нефтеперерабатывающего завода «обломков» якобы сбитых дронов.

По данным местных СМИ, беспилотники попали в одну из нефтеперерабатывающих установок завода, а также в резервуары с мазутом.

Дроны попали в нефтеперерабатывающую установку и резервуары: атака на НПЗ в Саратове была операцией ГУР. Видео

Саратовский нефтеперерабатывающий завод ранее был известен как завод «Крекинг», он входит в структуру российской нефтяной корпорации «Роснефть».

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