Демонстративная порка России Трампом даст важный сигнал 5 Александр Коваленко, OBOZ.UA

8.11.2024, 13:42

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Вспыхнет еще один регион.

Избрание Дональда Трампа президентом США для многих стало холодным душем - с учетом заявлений относительно своей внешней политики, которые он делал в ходе предвыборной кампании. И хотя Трамп не всегда делает то, что говорит, вполне ожидаемо он совершит ряд шагов, которые могут дестабилизировать один из регионов на земном шаре. И речь не об Украине, а об Азии.

Ситуация до инаугурации

Первыми словами Дональда Трампа после избрания стало заявление о его намерении прекратить все войны на планете, а до того он говорил, что война в Украине закончится в течение 24 часов после его победы на выборах. Но популизм и реальность зачастую не дружат между собой, а потому картина мира при 47-м президенте США может иметь несколько иной вид и с куда более тонкими мазками.

Но прежде чем спрогнозировать то, как может вспыхнуть при Дональде Трампе еще один очаг противостояния на земном шаре (который затянет США куда глубже, чем война в Украине) следует немного внимания уделить предыстории.

Буквально на днях я публиковал материал, в котором рассматривал двухмесячный период после окончания выборов в США как наименее благоприятный для Украины. Обусловлено это тем, что уходящая администрация, да еще и проигравшая, не будет совершать радикальных, решительных шагов и принимать соответствующих решений, которые могли бы повлиять на ход войны в Украине. Хотя, по правде говоря, таких шагов и решений от администрации Джозефа Байдена не наблюдалось на протяжении второй половины 2023-го и всего 2024 года.

Последние полтора года Белый дом демонстрировал крайне аморфную и нерешительную позицию, что для себя отметили враги демократии, диктатуры, тоталитарные режимы и прочие антагонисты США. И речь не только о России, но и об Иране, КНДР и прочих.

В свою очередь за эти два месяца депрессивного бездействия враги США будут пользоваться этой внешнеполитической апатией настолько, насколько позволят им их ресурсы. Например, Россия будет неистово наступать в Украине, не считаясь с жертвами, только с одной целью: создавать видимость того, что у нее все идет по плану и она может себе позволить захватить всю Украину, а потому с ней лучше договариваться, причем на ее же условиях.

То есть, до инаугурации нового президента США среди стран-изгоев будет только укореняться уверенность в беспомощности Вашингтона и их вседозволенности. И именно в такую атмосферу пренебрежения со стороны мировых диктатур в должность президента вступит Дональд Трамп.

Шаги по минному полю

Первые шаги Трампа будут определяющими для развития событий в мире. Если он и вправду попытается принудить Украину к прекращению огня на условиях России, то это будет еще один сигнал для стран-изгоев – куда более отчетливый, нежели пассивность администрации Джозефа Байдена. Этот сигнал недвусмысленно примут в Пхеньяне, который и так в последнее время принимает слишком много независимых решений, но все же остается в орбите влияния Китая куда больше, чем России.

Но вот в том-то и дело, что последующие шаги Трампа по отношению к Китаю могут стать снятием с предохранителя регионального кризиса. И речь в данном случае идет о неминуемой торговой войне 2.0.

Как все помнят (а если нет, то я вам напомню), именно при первой каденции Трампа между США и КНР разразилась масштабная торговая война, достигшая пика осенью 2019 года. Для Китая это противостояния вылилось в триллионные потери, обвал индексов, банковский кризис и откат китайской экономики на несколько лет.

Очевидно, что торговая война 2.0 против Китая будет объявлена Дональдом Трампом отнюдь не под конец его второй каденции – на этот раз он затягивать с этим противостоянием не станет. Следовательно, потери для экономики Китая, только если Пекин не пойдет на очередные уступки Трампу, значительно превысят потери от первой торговой войны.

Китай всю свою региональную гегемонию строит на экономической и культурной экспансии. Но в первую очередь – именно экономической. При этом принципы конфуцианства заложены в фундамент как внутренней, так и внешней политики КНР и среди них это система долгосрочных планирований. А в систему долгосрочного планирования установления регионального доминирования вшито и стабильное, успешное экономическое развитие страны, которое в ходе более продолжительной торговой войны в значительной степени пошатнется.

А теперь вопрос: каковы будут действия Китая в случае если его начнут загонять в торговый тупик и подрывать региональные амбиции? Ответ прост: действия примут более радикальный характер, чем ранее. Причем, практически каждое будет касаться в той или иной степени сферы интересов США в регионе.

Например, Северная Корея на фоне «успехов» России в Украине и отсутствия решительных ответных действий от стран Запада, в частности США, захочет расширить диверсионную деятельность против Южной Кореи. Чувство безнаказанности и самоуверенности на негативном примере Украины будет стимулировать эти побуждения и только Пекин будет последним сдерживающим Ким Чен Ына звеном. Но в условиях торговой войны 2.0 Пекин может дать отмашку КНДР: «Делайте, что хотите, нас это не касается!»

Аналогичная реакция может быть и в отношении операций КНДР против Японии – и это не фантазии. Северная Корея неоднократно проводила диверсионные операции против Южной Кореи и Японии и даже захватывала заложников. Возвращение к такой практике вполне возможно, и даже выход за пределы уже известных сценариев.

Отдельная тема – это Тайвань. Мало кто знает, но не все так однозначно относительно его независимого будущего. В нашем информационном пространстве (и не только нашем) некорректно представлен образ Тайваня, как острова, который борется за свою независимость. На самом деле, по этому вопросу в Тайване имеет место быть двуосность мнений.

Например, Демократическая прогрессивная партия ставит целью полную независимость Тайваня. Эта партия входит в состав Пан-зеленой коалиции (вместе с Партией государственного строительства, Социал-демократической партией, Партией зеленых, Союзом солидарности Тайваня и прочих). Оппонирует ей партия Гоминьдан, поддерживающая воссоединение с Китаем (входит в Синюю коалицию с Первой народной партией, Новой партией, Партией молодого Китая и пр.).

Догадаться, кто поддерживает Синюю коалицию и пытается привести ее к абсолютному главенству в Тайване – не сложно, но эти политические баталии затянулись на десятилетия, а ослабление экономики ограничит финансовые возможности Пекина по спонсированию своих сторонников. Такая перспектива может побудить отказаться КНР от долгосрочного, поступательного проекта по возвращению Тайваня под свой контроль и перейти к более решительным действиям силового характера.

Причем принятие такого решения может касаться не только Тайваня, ведь территориальные амбиции Китая распространяются на весь регион. И применяя сейчас в основном умеренные гибридные методы (в условиях ограниченных ресурсов для игры в долгую) Пекин начнет форсировать региональные события так, что в Овальном кабинете не будет смолкать спецсвязь.

Выводы

Игнорирование глобальных угроз администрацией Джозефа Байдена и ожидаемая решительность Дональда Трампа по ряду вопросов могут привести к активизации региона, проигнорировать которую США никак не смогут. И, как ни странно, решение этой проблемы, которой в целом можно избежать, находится именно в Украине: демонстративная и полномасштабная порка России может охладить диктатуры и значительно снизить их самоуверенность.

В свою очередь шаги, направленные на задабривание России и попытки поиска компромиссов не в интересах Украины, могут только катализировать процессы, в которые США вынуждены будут вмешиваться не просто «на удаленке», а непосредственно.

Александр Коваленко, OBOZ.UA

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