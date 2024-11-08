«Встали в очередь 4 ноября, а границу пересекли 7-го» 5 8.11.2024, 13:58

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Как на больших выходных белорусы выезжают в Польшу.

В большие ноябрьские выходные на выезде из Беларуси в Польшу скопилась огромная очередь автомобилей. Ситуация обострилась накануне праздников. MOST cобрал впечатления тех, кто в эти дни оказался на границе.

Белоруска Мария (имя изменено) с семьёй возвращалась из Гродно в Белосток, где живёт уже несколько лет. В электронной очереди в пункте пропуска «Брест» гродненцы зарегистрировались вечером 4 ноября — на тот момент перед ними было более 1200 легковых автомобилей.

— Мы, конечно, вернулись ожидать домой в Гродно, а на границу [снова] выехали 6 ноября. Думали, в этот же день и пересечём её, но подъехать к шлагбауму получилось только после полуночи, — рассказала белоруска.

Белорусскую границу прошли достаточно быстро. А вот «к полякам» удалось заехать только ближе к пяти утра 7 ноября. Всего «в колейке» семья провела 10 часов.

Мария отметила, что коллапс на границе породил новую услугу. Ушлые «предприниматели» предлагают приехать на вашей машине в зону ожидания и зарегистрироваться в электронной очереди.

Одно из таких объявлений журналисты нашли в приграничном чате. Но его быстро удалили, поэтому поинтересоваться стоимостью услуги они не успели.

— Берут и на подсадку людей. За три места наши знакомые заплатили 100 долларов! Ехали из Лиды в Бенякони. Это вышло даже дешевле, чем покупать билеты, так как в среднем они стоят по 160-180 злотых на каждого, — рассказывает белоруска. — Ну и по-прежнему люди активно пересаживаются из автобусов, на которых приехали к границе, в те, которые уже ближе к шлагбауму. Так что очень много снующих туда-сюда туристов.

«На границе п*па», зато «исчезли толики-пассаты»

В приграничных чатах туристы активно делятся информацией о состоянии очередей.

«На границе п*па, мягко говоря», — пишет один из пользователей.

«Стоим уже десять часов перед началом границы. Автобусов много», — поясняет ситуацию ещё одна белoруска.

Как ни странно, в нынешней ситуации некоторые очевидцы видят и плюсы.

«Наконец-то исчезли «толики-пассаты!» — шутит турист. Так иронично называют тех, кто занимает очередь, а потом продаёт её. Прежде стоимость такой услуги зависела от приближённости к шлагбауму — как правило, тарифы колебались от 50 до 200 долларов. Но с введением электронной регистрации необходимость в продавцах очереди отпала.

«Думаю, что исчезновение их связано с тем, что людям разрешили выезжать из зоны ожидания и отслеживать [очередь] онлайн», — комментирует исчезновение «толиков» ещё один путешественник.

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