«Серый кардинал в команде Трампа»: что известно о будущей главе аппарата Белого дома 4 8.11.2024, 14:15

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Она принесла Трампу победу в ключевом штате — Флориде.

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп определился с первым назначением в своей новой администрации. Впервые в истории главой аппарата Белого дома станет женщина — Сьюзан Уайлз.

Она долгое время работает с Дональдом Трампом и фактически принесла ему победу в ключевом штате — Флорида — в 2016 и 2020 годах, который до этого был «колеблющимся» штатом. Об этом рассказала политолог-американист Александра Филиппенко.

- Сьюзан Уайлз фактически сейчас на пике своей карьеры, потому что она руководила всеми операциями, вообще всей компанией Save America PAC, которая собирала деньги на финансирование кампании Дональда Трампа. И она фактически управляла все время президентства Дональда Трампа всеми его операциями в Мар-а-Лаго, его гольф-клубе. Но это не просто гольф-клуб, это очень большая империя Дональда Трампа, которую он перевез из Нью-Йорка во Флориду, — комментирует она.

По словам политолога, Уайлз заслужила доверие Дональда Трампа, он ее ценит, в том числе и потому, что она осталась частью его команды после того, как он покинул Белый дом.

«Она пользуется большим уважением среди сотрудников предвыборного штаба и членов Конгресса. Она такой серый кардинал в команде Дональда Трампа. И он ее не раз критиковал за то, что она любит где-то стоять позади, на заднем плане, ее не видно… Нужно сказать, что в начале отношения у Сьюзи Уайлз и Дональда Трампа не совсем заладились. Дональд Трамп считал, что она low energy, как он любит говорить, то есть у нее малая энергия, она не слишком активная. На что она сказала в 2016 году: «Если вы хотите человека, который будет ходить колесом и поджигать пожары, то это не я. А я тот человек, который принесет вам победу во Флориде»… После этого Трамп действительно победил во Флориде», — рассказала гостья эфира.

По ее оценке: Сьюзан Уайлз — серьезный игрок, теперь уже вашингтонский.

«Она будет главой администрации Дональда Трампа и, вполне возможно, она пробудет главой администрации на протяжении всего президентства Трампа. Она тот человек, к которому Трамп будет обращаться, с которым Трамп будет общаться, который будет участвовать, по крайней мере, если не в принятии решений, то в обсуждении решений. Поэтому Сьюзан Уайлз — это действительно очень важное назначение», — сказала Александра Филиппенко.

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