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«А что вы хотите за такие деньги?»

  • 8.11.2024, 14:20
  • 2,400
«А что вы хотите за такие деньги?»

В соцсети стал популярным ролик о гостинице в Ошмянах.

В TikTok стал популярным и собрал множество комментариев ролик с посещения гостиницы в Ошмянах.

Автор видео открывает скрипучую дверь, которая, возможно, помнит не только Юзефа Пилсудского, но и Александра III.

Внутри обстановка спартанская: кровать, стол, ковровая дорожка, старенький телевизор.

Сообщается, что номер стоит 20 рублей в сутки. Мнения в комментариях разделились, но в основном сводятся к тому, что маленьким Ошмянам не нужен гостиничный люкс и «что вы хотите за такие деньги?».

@rxrxlx

Румтур гостиницы по дороге: Ошмяны, Беларусь

♬ оригинальный звук - Остро, социально, справедливо!

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