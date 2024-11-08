«А что вы хотите за такие деньги?»
- 8.11.2024, 14:20
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В соцсети стал популярным ролик о гостинице в Ошмянах.
В TikTok стал популярным и собрал множество комментариев ролик с посещения гостиницы в Ошмянах.
Автор видео открывает скрипучую дверь, которая, возможно, помнит не только Юзефа Пилсудского, но и Александра III.
Внутри обстановка спартанская: кровать, стол, ковровая дорожка, старенький телевизор.
Сообщается, что номер стоит 20 рублей в сутки. Мнения в комментариях разделились, но в основном сводятся к тому, что маленьким Ошмянам не нужен гостиничный люкс и «что вы хотите за такие деньги?».
@rxrxlx
Румтур гостиницы по дороге: Ошмяны, Беларусь♬ оригинальный звук - Остро, социально, справедливо!