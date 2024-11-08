Налоговики придрались к белорусу из-за покупки авто 1 8.11.2024, 14:36

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У истории весьма нетипичная развязка.

Налоговики заинтересовались доходами и расходами белоруса после того, как он купил, а спустя некоторое время продал автомобиль. Они устроили проверку — какие денежные поступления и траты. Пояснения мужчины не устроили налоговую, ему пришлось идти в суд. Развязка этой истории, о которой стало известно из банка судебных решений, весьма нетипичная, отмечает «Зеркало».

Налоговая проверила доходы и расходы мужчины, который купил гараж за 8000 рублей и автомобиль Ford Mondeo за 15 000 рублей, а позже продал транспортное средство за 4000 рублей.

У мужчины нашли «лишние» 19 824 рубля и выставили к уплате подоходный налог в 3965 рублей. Он не согласился с этим и подал возражения. Но налоговики сочли приведенные доводы необоснованными и оставили свое решение без изменений — надо платить подоходный.

В этой ситуации мужчина обратился в суд, который просил отменить результаты налоговой проверки, ответ на его возражения и необходимость платить подоходный сбор.

Мужчина пояснил, что это имущество было куплено на деньги его знакомого, а оформлено на него. Также он пояснил, что получил подарок от своей бабушки 17 640 рублей. Белорус пытался доказать, что налоговая при проверке не обратила на это внимание.

Уже на судебном заседании мужчина просил прекратить производство по делу. Причина — он отказывается от жалобы, а также «не настаивает на дальнейшем ее рассмотрении». Представитель налоговой не возражал против прекращения судебных разборок.

Как правило, в подобных ситуациях суды становятся на сторону налоговиков (вот несколько примеров — первый, второй, третий) — людям приходится платить выставленный подоходный сбор. Случаи, когда истцы в подобных кейсах отказываются от своей жалобы во время суда, встречаются не так часто.

При этом конкретно в судебном решении не уточняется, пришлось ли в итоге мужчине платить выставленный подоходный налог из-за превышения расходов над доходами. На практике могла быть ситуация, что жалобу рассмотрели вышестоящие налоговые органы (к примеру, на областном или республиканском уровнях) и приняли решение в пользу белоруса, к которому возникли вопросы. А он в свою очередь мог отказаться от судебного иска.

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