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Politico: Еврокомиссия призвала своих сотрудников опасаться шпионов

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  • 8.11.2024, 14:46
Politico: Еврокомиссия призвала своих сотрудников опасаться шпионов

Целью шпионов может стать кто угодно, говорится во внутренней записке.

Брюссель «кишит шпионами», предупредила Еврокомиссия своих сотрудников во внутренней служебной записке, сообщает Politico (перевод — zn.ua).

Чиновники Еврокомиссии получили электронное письмо, в котором говорится о «реальной угрозе» со стороны шпионов, которые хотят украсть секреты исполнительной власти ЕС.

«Брюссель является одним из крупнейших шпионских центров в мире, с сотнями активных сотрудников разведки, которые нацелены на наше учреждение», - говорится в предупреждении.

Мишенью шпионов может стать кто угодно, добавляется в письме.

По оценкам бельгийских служб безопасности, в некоторых посольствах от 10% до 20% дипломатов — это сотрудники разведки. Что касается китайских журналистов, работающих в Брюсселе, есть подозрения, что среди них каждый пятый — сотрудник разведки.

Дипломатическая служба ЕС предупреждала об угрозе российского и китайского шпионажа еще в 2019 году, предостерегая, что сотни шпионов из Пекина и Москвы «снуют» бельгийской столицей, подслушивая разговоры в барах и ресторанах вблизи штаб-квартиры Еврокомиссии.

В прошлом месяце во время масштабного обзора готовности к войне и кризису ЕС было рекомендовано создать собственную разведывательную службу, которая помогала бы противостоять угрозам, диверсантам и иностранным агентам.

В ЕС нет должной разведывательной службы — Брюссель анализирует общедоступные источники и информацию, полученную от стран-членов, что ограничивает способность институций Союза выявлять потенциальные угрозы и реагировать на них.

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