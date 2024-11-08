Politico: Еврокомиссия призвала своих сотрудников опасаться шпионов

Politico: Еврокомиссия призвала своих сотрудников опасаться шпионов1
- 8.11.2024, 14:46
Целью шпионов может стать кто угодно, говорится во внутренней записке.
Брюссель «кишит шпионами», предупредила Еврокомиссия своих сотрудников во внутренней служебной записке, сообщает Politico (перевод — zn.ua).
Чиновники Еврокомиссии получили электронное письмо, в котором говорится о «реальной угрозе» со стороны шпионов, которые хотят украсть секреты исполнительной власти ЕС.
«Брюссель является одним из крупнейших шпионских центров в мире, с сотнями активных сотрудников разведки, которые нацелены на наше учреждение», - говорится в предупреждении.
Мишенью шпионов может стать кто угодно, добавляется в письме.
По оценкам бельгийских служб безопасности, в некоторых посольствах от 10% до 20% дипломатов — это сотрудники разведки. Что касается китайских журналистов, работающих в Брюсселе, есть подозрения, что среди них каждый пятый — сотрудник разведки.
Дипломатическая служба ЕС предупреждала об угрозе российского и китайского шпионажа еще в 2019 году, предостерегая, что сотни шпионов из Пекина и Москвы «снуют» бельгийской столицей, подслушивая разговоры в барах и ресторанах вблизи штаб-квартиры Еврокомиссии.
В прошлом месяце во время масштабного обзора готовности к войне и кризису ЕС было рекомендовано создать собственную разведывательную службу, которая помогала бы противостоять угрозам, диверсантам и иностранным агентам.
В ЕС нет должной разведывательной службы — Брюссель анализирует общедоступные источники и информацию, полученную от стран-членов, что ограничивает способность институций Союза выявлять потенциальные угрозы и реагировать на них.