The Guardian: Бойцов ВСУ не особо беспокоят атаки солдат КНДР 1 8.11.2024, 15:40

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В Курской области украинские бойцы добились большего, чем хотели или ожидали.

Бойцы украинских вооруженных сил, удерживающие территории в Курской области РФ, готовы к возможному противостоянию с северокорейскими солдатами и не особо обеспокоены уровнем этой угрозы.

Как рассказал The Guardian (перевод - «Униан») один из солдатов, Виталий Овчаренко, он уже изучает корейский язык.

«Я выучил несколько фраз. Это: «Руки вверх, бросьте оружие и медленно идите к нам». А еще: «Сбросьте бронежилет и каску», рассказал он.

На этой неделе сообщалось, что северокорейские солдаты уже сражаются под Суджей и вступили в столкновение с бойцами ВСУ. Каково будет их влияние на поле боя, пока неясно, однако украинских солдат это, похоже, не беспокоит, отмечает The Guardian.

«Мы не знаем, как Москва будет их обучать или общаться с ними. Это могут быть фанатичные профессионалы с тоталитарными душами. Или ребята без опыта с другого континента. В любом случае, мы готовы к угрозе. Они просто будут бесполезно умирать», - говорит Овчаренко.

Как пишет The Guardian, украинские военнослужащие в России шутят, что тот, кто захватит первого северокорейского военнопленного, будет вознагражден ящиком шампанского.

«На самом деле мы будем передавать северокорейцев компетентным органам», - говорит Овчаренко.

Овчаренко сказал, что, по его мнению, русские в Судже вряд ли стали бы укрывать раненых иностранных солдат. «Здесь царит невероятный расизм. Меня это очень шокирует», - сказал он.

По его мнению, Курский рейд был успешным, несмотря на нежелательное прибытие четырех северокорейских бригад и первые столкновения.

«Мы добились большего, чем хотели или ожидали. На войне не все так просто. Но в целом мы настроены позитивно», - говорит он.

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