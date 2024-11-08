После прилета в Минск у самолета российской авиакомпании выявили повреждение лопаток правого двигателя 8.11.2024, 15:54

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В чем причина?

Случай произошёл днём 31 октября с Bombardier CRJ200 (рег. RA67240) авиакомпании «Северсталь», прилетевшим из Череповца в Минск, иишет телеграм-канал «ОтВинта».

Пострадавшее воздушное судно вылетело пустым в аэропорт базирования только на следующие сутки, 1 ноября. За пассажирами же прилетал подменный борт.

Что могло стать причиной получения лайнером таких повреждений во время рейса? Своими версиями делится опытный пилот гражданской авиации:

1. Небольшие камешки или прочие включения, которые могли попасться самолёту при рулении или взлёте на ВПП.

При повреждении лопаток двигателя в 90% случаев виновато покрытие ВПП. Так как полоса сама по себе асфальтобетонная, то в местах стыков, температурных швов, некоторых разрушений и местных «заделок» крошится материал, и возникают небольшие камешки (с ноготь мизинца). Их то и может поднять самолёт с переднего колеса во время рулёжки или взлёта. Чтобы такого не происходило постоянно ведётся продувка и очистка полосы.

К этому же разделу относятся случаи, распространённые в аэропортах достаточной интенсивности. Когда один борт рулит за другим, и от него с дорожного покрытия поднимается пыль, грязь и так далее. Это раз. Второе, когда даже самолёт просто стоит с запущенными двигателями, а мимо него проезжает, рулит достаточно мощный самолёт, который также поднимает всю грязь и пыль с земли.

Как только технические службы определяют, что у лайнера забиты лопатки компрессора низкого давления, сразу же принимаются меры. На ВВП и рулёжную дорожку выезжают машины руководителя полётов, машины УВД и начинается очень тщательный осмотр полосы. Это относится как к аэропорту прилёта, так и вылета.

2. Остатки льда на ВВП, которые могли попасться самолёту при рулении или взлёте.

Хотя данная версия и не относится к нашему случаю (ни в Череповце, ни в Минске в тот день и накануне ни о каком льде речи идти не могло), мы её просто назовём как фактор, который может привести к повреждению лопаток двигателя.

Так как скорость у самолёта большая и скорость входного потока в двигатель тоже, то лопатки вполне себе могли повредиться от угодившей в них лед.

3. Самолёт попал в обледенение, а экипаж это упустил.

Версия вполне себе рабочая. Самолёт попадает в обледенение, а экипаж не заметил либо где-то ошибся в эксплуатации. Согласно мануала не включил противооблединительную систему входящего направляющего аппарата двигателя (ВНА), и лёд, который образовался на ВНА, попал в турбину. Если бы льда было много, то, как правило, пилоты бы заметили это по приборам.

Если забыли включить противооблединительную систему, то проводящей расследование комиссией это будет выявлено при просмотре средств объективного контроля. Так что это легко проверить.

Это лишь версии. Вердикт после расследования выносит соответствующая комиссия.

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