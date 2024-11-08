Ликвидирована Пинская католическая семинария 8.11.2024, 16:18

Семинария не прошла перерегистрацию религиозных организаций в Беларуси.

Высшая духовная семинария имени святого Фомы Аквинского в Пинске приостановила свою деятельность. Официально это не сообщалось, однако в церковных кругах информация была известна.

Теперь появилось подтверждение: в публикации на Catholic.by о реколлекциях для епископов пинская семинария, где проходили духовные упражнения, названа «бывшей», обратил внимание katolik.life.

На сайте Пинской епархии также указано, что в 2024 году семинария приостановила свою работу.

Вероятно, это первый значимый результат процесса перерегистрации религиозных объединений, организованного белорусскими властями. Ранее некоторые священники высказывали мнение, что семинария не «переживет» перерегистрацию. По закону организации, которые не могут пройти перерегистрацию, подлежат ликвидации.

В последнее время набор студентов в пинскую семинарию не проводился, а ее помещения использовались для реколлекций и других встреч.

Глобальной причиной приостановки могла стать небольшая численность желающих стать католическими священниками. Хотя в этом году абитуриентов было значительно больше, чем в предыдущие годы.

Реформа подготовки к священству в Беларуси была объявлена в 2018 году, когда пинская семинария утратила статус межъепархиальной.

Таким образом, теперь в Беларуси осталась одна католическая семинария — Межъепархиальная высшая духовная семинария в Гродно.

Пинскую семинарию основал в 1925 году епископ Зигмунт Лозинский. Она функционировала до 1939 года. После распада СССР ее возрождение и новое открытие состоялось в 2001 году благодаря усилиям кардинала Казимира Свёнтека.

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