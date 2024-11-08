«Путин проиграл, он надеялся на хаос в США» 1 8.11.2024, 16:27

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В Москве траур.

В Кремле рассчитывали на политический кризис и возникновение гражданского противостояния после выборов в Соединенных Штатах Америки, что ослабило бы позиции вновь избранного президента. Об этом рассказал управляющий партнер украинской Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Результаты прошедших выборов в США не давали какой-либо возможности оспаривать их результаты, кандидат от Демократической партии Камала Харрис поздравила с победой Дональда Трампа. Это вызвало явное разочарование в Москве, где надеялись на другой исход, заметил эксперт.

- Это вызвало траур в Москве. Поскольку они надеялись на противостояние, они надеялись на то, что президент, который в конце концов победит в судебных тяжбах, а возможно благодаря какому-то гражданскому противостоянию, будет внутренне ослаблен. Ничего не получилось. Трамп убедительно побеждает, спокойно идет передача власти, — отметил Загородний.

По его словам, Дональд Трамп после победы на выборах достаточно активно включился в политическую жизнь, в том числе и в международную.

- Трамп уже активно включился в фактическую работу, с Зеленским поговорил, позвонил в Южную Корею, поинтересовался вопросом присутствия северокорейских солдат в Украине и многое другое. То есть он уже достаточно активно работает, — сказал эксперт.

По убеждению Загороднего, в политической культуре США сложилась традиция того, что новоизбранный президент не вмешивается в текущие дела уходящей администрации.

- Все будет предельно спокойно, это уже сейчас понятно. Байден будет пытаться какие-то решения продвигать, которые он считает необходимыми. Не исключено, что у них могут быть дебаты, связанные с бюджетом США. Я думаю, все будет спокойно, по накатанному, без каких-либо скандалов, — отметил политический консультант.

Загородний заметил, что уходящая администрация вполне может реагировать на какие-то кризисные моменты.

- Хотя я бы ожидал от нынешней администрации Байдена реакцию на появление северокорейских солдат на территории России. Это явная эскалация. Должна быть какая-то более жесткая реакция. Например, дать возможность Украине бить по территории Российской Федерации, — сказал он.

Выборы происходили и в обе палаты Конгресса США, на них Республиканская партия также одержала победу — в Сенате они получили 53 голоса против 52 у демократов. По результатам довыборов в Палату представителей республиканцы также получили большинство, 211 мест.

- В Сенате им (республиканцам — ред.) недостает голосов для убедительного общего доминирования, поскольку некоторые решения в Сенате требуют 60 голосов. В любом случае, конечно же, им значительно легче продвигать все свои решения. Конечно же, будет взаимодействие с Демократической партией, от этого никуда не деться. Думаю, что эта ситуация продлится минимум два года, до перевыборов в Палату представителей, — прокомментировал Загородний.

Эксперт указал на важность произошедшего разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Кроме того, в сообщении в соцсети Х Зеленский заявил, что он ценит “приверженность президента Трампа к подходу «мир через силу» в глобальных делах». По его мнению, именно этот принцип реально приблизит справедливый мир в Украине.

- Хорошо, что состоялся разговор Зеленского с Трампом. Главное, что все-таки контакт произошел. Зеленский, я думаю, недвусмысленно намекнул в своем сообщении о том, что какие-то устные разговоры были. Думаю, что Зеленский нашел подход к Трампу, и он на что-то намекает. Если ты обещал, то придерживайся своих обещаний. Может, связано с «миром через силу», что, в принципе, Украину устраивает, — отметил политконсультант.

Также Загородний прокомментировал запоздалое заявление Владимира Путина о победе Трампа на выборах, в котором тот назвал Трампа «мужественным человеком» и впечатлялся поведением политика в ходе покушения на него. Однако лично поздравить Трампа Путин не решился.

«Путина вообще нет смысла комментировать, потому что Путин проиграл. Путин проиграл этот год, потому что он планировал совершенно другую ситуацию по состоянию на 6 ноября. Он надеялся, что будут выборы в Европе, там снесут много правительств, много будет ультраправых и они сорвут помощь Украине. Он надеялся захватить Харьков. Надеялся практически выйти на границы Днепропетровской области, начинать уже там операции. Ничего не произошло. Они надеялись на противостояние в США. Тоже ничего не произошло. Он побаивается Трампа, потому что знает, что у него тяжелая рука, и он может его убить. Я думаю, что Путин еще не звонит предварительно, потому что надеется на какие-то на Донбассе продвижения, какие-то еще катаклизмы. Он понимает, что сейчас его звонок — это проявление слабости», — заключил Загородний.

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