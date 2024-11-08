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В квартире белорусов обнаружили 25 граммов ртути

  • 8.11.2024, 16:44
В квартире белорусов обнаружили 25 граммов ртути

ЧП произошло в Несвиже.

7 ноября в Несвиже сотрудники МЧС выезжали на экстренный вызов, связанный с обнаружением ртути в квартире. В результате проведенной демеркуризации спасателями было собрано 25 граммов ртути и ртутьсодержащих отходов.

Согласно данным МЧС, причиной утечки стало повреждение стеклянной трубки ртутного сфигмоманометра. После тщательной очистки помещения и обработки труднодоступных мест специальными реагентами спасатели замерили концентрацию паров ртути в воздухе. Результаты показали, что предельно допустимая концентрация не превышена.

Ртуть — токсичное вещество, опасное для нервной системы, почек и легких. Вдыхание ее паров может привести к головной боли, а длительное воздействие ртути вызывает хроническую интоксикацию, что может сопровождаться повреждением центральной нервной системы и почек, а у детей — задержкой развития.

В случае разлива ртути важно немедленно проветрить помещение и ограничить доступ к зараженной зоне. Ртутные шарики необходимо аккуратно собрать (например, при помощи шприца или скотча), избегая использования пылесоса, который только поспособствует испарению вещества. Собранную ртуть следует поместить в герметичную тару и передать специалистам.

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