В квартире белорусов обнаружили 25 граммов ртути 8.11.2024, 16:44

ЧП произошло в Несвиже.

7 ноября в Несвиже сотрудники МЧС выезжали на экстренный вызов, связанный с обнаружением ртути в квартире. В результате проведенной демеркуризации спасателями было собрано 25 граммов ртути и ртутьсодержащих отходов.

Согласно данным МЧС, причиной утечки стало повреждение стеклянной трубки ртутного сфигмоманометра. После тщательной очистки помещения и обработки труднодоступных мест специальными реагентами спасатели замерили концентрацию паров ртути в воздухе. Результаты показали, что предельно допустимая концентрация не превышена.

Ртуть — токсичное вещество, опасное для нервной системы, почек и легких. Вдыхание ее паров может привести к головной боли, а длительное воздействие ртути вызывает хроническую интоксикацию, что может сопровождаться повреждением центральной нервной системы и почек, а у детей — задержкой развития.

В случае разлива ртути важно немедленно проветрить помещение и ограничить доступ к зараженной зоне. Ртутные шарики необходимо аккуратно собрать (например, при помощи шприца или скотча), избегая использования пылесоса, который только поспособствует испарению вещества. Собранную ртуть следует поместить в герметичную тару и передать специалистам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com