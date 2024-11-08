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Есть ли сдвиги от США по ударам вглубь РФ: в Украине говорят о решающих неделях

  • 8.11.2024, 17:17
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Есть ли сдвиги от США по ударам вглубь РФ: в Украине говорят о решающих неделях

Передача власти в США происходит постепенно.

Администрация президента США Джо Байдена может изменить позицию по ударам вглубь РФ дальнобойным оружием. Следующие несколько недель могут быть решающими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа, замглавы Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны ВРУ Егора Чернева в эфире телемарафона.

Он отметил, что условным предохранителем по «резким» политическим шагам были выборы в США.

«Сейчас выборы прошли, я не исключаю того, что будет смена позиции в кабинете администрации Байдена. Тем более, что нечего ему уже чего терять. У него осталось два месяца до передачи власти», - сказал Чернев.

Однако украинский нардеп подчеркнул, что передача власти в США проходит не в последний день каденции Байдена, а постепенно. Поскольку представители администрации Дональда Трампа уже заходят, могут быть определенные ограничения в принятии решений.

- Хотя чем ближе к инаугурации, тем ограничений будет больше. Но пока свобода действий точно есть в кабинете Байдена. Я думаю, что ближайшие несколько недель должны быть решающими, показательными как будет действовать администрация Байдена. Ну, и в принципе будут понятны позиции Трампа по вопросам Украины, в том числе, - отметил нардеп.

Чернев добавил, что отношение Трампа можно будет увидеть по заявлениям, предложениям, публичным выступлениям, пока республиканец не вступил в должность.

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