России грозит дефицит картофеля 3 8.11.2024, 17:42

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Правительство РФ констатировало обвал урожая почти на 20%.

Беда на рынке сливочного масла, где цены взлетели рекордно за 17 лет, пришла в Россию не одна, пишет The Moscow Times.

По итогам 2024 года урожай картофеля в стране резко снизился, признала на совещании в правительстве в четверг глава Минсельхоза Оксана Лут. По ее словам, в результате уборочной кампании было собрано около 7 млн тонн картофеля. Это почти на 20% ниже прошлогодних сборов, которые, по оценкам Картофельного союза (КС), достигали 8,6 млн тонн.

Собранного картофеля, как следует из слов Лут, может не хватить для обеспечения внутреннего потребления, которое, по оценкам КС, составляет 8 млн тонн. По словам главы Минсельхоза, чтобы наполнить картошкой полки супермаркетов, власти планируют организовать закупки из-за рубежа.

«Для дополнительного обеспечения внутреннего рынка картофелем и овощами открытого грунта планируем осуществлять своевременные импортные поставки из дружественных стран», — сказала Лут.

Проблемы с урожаем картофеля связаны с непогодой, объясняет Андрей Красильников, исполнительный директор Картофельного союза: «Весной аграрии столкнулись с переувлажнением, заморозками, паводками на Урале и в Сибири, а летом — с аномальной жарой».

Просели все ключевые картофельные регионы: Брянская область собрала на 500 тысяч тонн меньше, Тульская - на 150 тысяч тонн, Нижегородская - на 120 тысяч тонн, Московская - на 100 тысяч тонн меньше. Кроме того, сказываются проблемы с поставками импортных семян, по некоторым видам которых российские производители овощей зависимы почти тотально — 95%, по оценкам Красильникова.

«Если в среднем за последние годы мы завозили ежегодно порядка 10-12 тысяч тонн семян из Евросоюза, то в этом сезоне мы завезли из Германии 290 тонн», — рассказывает он. По словам эксперта, России в этом году грозит дефицит промышленного картофеля, из которого производятся чипсы и картошка фри. «Переработчики сейчас голову ломают, как и из какого сырья они будут вырабатывать эти же фри и чипсы в среднесрочной перспективе», — отметил Красильников.

По данным Росстата, картофель уже стремительно дорожает в России, разгоняя продовольственную инфляцию, на которую, по оценкам ФОМ, жалуются от 28% до 40% россиян. C начала года цены на картофель взлетели на 55%, что вывело его в топ самых подорожавших продуктов питания. Для сравнения: сливочное масло стало дороже на 25,7% за 10 месяцев, баранина — на 21,5%, молоко и сметана — на 12,4% и 12,8% соответственно.

Всем профильным ведомствам следует в двухнедельный срок принять исчерпывающие меры по стабилизации цен на продукты питания, говорил 31 октября вице-премьер Дмитрий Патрушев. Уборка урожая завершается и, в целом, можно обеспечить всеми необходимыми продуктами питания граждан», — подчеркивал он.

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