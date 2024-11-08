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22-летний белорус стал победителем в конкурсе Совета Европы

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  • 8.11.2024, 17:54
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22-летний белорус стал победителем в конкурсе Совета Европы

Во Дворце Европы прозвучал белорусский язык.

22-летний белорус Артемий Вашкевич стал победителем в конкурсе Совета Европы «Human Rights. Camera. Action!», сообщает «Радыё Свабода». Награда ему была вручена во время недавнего Всемирного форума за демократию, который прошел в Страсбурге.

Вашкевич — студент, живет в Польше. По словам парня, сфера его общественной активности — права человека, а главное направление — тема отмены смертной казни (Беларусь — единственная страна на континенте, где она существует).

«Я хотел сделать видео именно на белорусском языке, — говорит Артемий о конкурсе. — Мне очень нравится, что в итоге в Совете Европы, во Дворце Европы прозвучал белорусский язык. Главная идея видео, что права человека больше всего нам нужны именно в нашей повседневной жизни, а не только в какие-то переломные моменты. Я очень счастлив, что жюри оценило мою работу».

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