Какой будет погода в выходные
- 8.11.2024, 18:10
Прогноз на 9-11 ноября.
9 ноября погоду в Беларуси будет определять антициклон, сформированный во влажной воздушной массе. Ожидается преобладание облачной погоды. Местами небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман, слабый гололед. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная днем +3..+9°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится,
10-11 ноября погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь 10 ноября утром и днем по северо-востоку, а 11 ноября по востоку страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Ожидается облачно с прояснениями.
10 ноября преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами по северо-востоку страны небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью от -3°С по юго-западу до +5°С по северу, максимальная днем +3..+8°С.
11 ноября преимущественно без осадков, лишь местами по востоку страны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман и слабый гололед. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный, южный. слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -1, +5°С, по юго-западу до -3°С, максимальная днем +2..+8°С.