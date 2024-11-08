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Белорусские и польские фанаты уточнили статус Лукашенко

  • 8.11.2024, 19:15
  • 3,818
Белорусские и польские фанаты уточнили статус Лукашенко

Украинское медиа – о матче «Легия» - «Динамо».

На матче Лиги Конференций «Легия» — «Динамо» Минск фанатские сектора покрылись баннерами с политическим протестом против диктатора Александра Лукашенко, пишет украинское издание «Террикон».

Отметим, что УЕФА традиционно запрещает политические акции на своих поединках, однако для Лукашенко, очевидно, было сделано исключение.

Фанаты минского Динамо выложили огромное, на весь сектор, обращение к диктатору. Польские болельщики были менее красноречивы, но смогли донести мысль более емко баннером Лукашенко - C*UJ.

Сам поединок завершился победой «Легии» со счетом 4:0.

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