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Как футбол объединил поляков и белорусов в борьбе с режимом Лукашенко

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  • 8.11.2024, 19:50
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Как футбол объединил поляков и белорусов в борьбе с режимом Лукашенко

Атмосфера на стадионе взорвала СМИ и рассказала миру о ситуации в Беларуси.

Вчера на стадионе в Варшаве состоялся первый в истории матч между польской «Легией» и минским «Динамо» в рамках Лиги конференций, который завершился победой хозяев – 4:0. Но главным событием стали не баталии на поле, а потрясающая атмосфера на трибунах. В этот вечер лозунг «Mińsk, Warszawa, wspólna sprawa!» заиграл новыми красками.

Фанаты польского клуба проявили солидарность с белорусами и поляками, которые находятся в лукашенковских тюрьмах. Белорусы пришли на матч с бело-красно-белыми флагами и плакатами с белорусскими добровольцами, которые воевали за Украину, а польские болельщики вывесили баннеры с емкими лозунгами в адрес Лукашенко.

Лукашисты очень сильно боялись этого матча, запретив трансляции в Беларуси. Также «Динамо» отказалось от сектора гостей, который в итоге поляки решили открыть для белорусов с национальной символикой.

Скрыть матч от глаз белорусов, живущих внутри страны, идеологам не удалось. Жители страны активно смотрели трансляции в интернете, а также делились атмосферными фото видео в СМИ и социальных сетях.

Белорусы кричали «Жыве Беларусь!» – в ответ польские болельщики аплодировали нашим соотечественникам. Также поляки и белорусы устраивали переклички, уточняя статус диктатора Лукашенко.

Пережившие коммунистическую диктатуру поляки прекрасно понимают, что сейчас чувствуют белорусы, поэтому польско-белорусский девиз «Za naszą i waszą wolność» (За нашу и вашу свободу) не потерял актуальность и сегодня. Будем надеяться, что следующий матч между «Динамо» и «Легией» состоится уже в свободной Беларуси.

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