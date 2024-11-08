Минское «Динамо» в Лиге конференций идет на 34-м месте 8.11.2024, 20:02

«Челси» с украинцем Мудриком – на первом.

Вечером 7 ноября состоялись поединки 3-го тура Лиги конференций.

Английский клуб «Челси» разгромил команду «Ноа» из Армении со счетом 8:0. Один из голов забил украинский вингер Михаил Мудрик.

Челси с тремя победами лидирует в турнирной таблице (9 очков, разница мячей: 16–3). Минское «Динамо» оказалось на дне турнирной таблицы.

Также по 9 очков из 9 набрали «Легия», победивашя минское «Динамо», «Ягеллония», «Рапид» Вена, «Витория Гимараеш», «Хайденхайм».

Всего будет сыграно 6 туров. Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с еврокубками.

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