«Планирую повторить гербарий Элизы Ожешко» 8.11.2024, 20:18

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Белоруска плетет из трав венки, которые заказывают по всему миру.

Старый деревенский дом пахнет скошенным лугом и дурманами, на веревках у печки, в корзинках и жбанках сушится разная трава. Это не избушка у бабушки-травницы, а усадьба дизайнера-флориста. Анна Тарковская из Гродно плетет гобелены, венки из луговых трав и цветов и мечтает повторить гербарий писательницы Элизы Ожешко. Раньше она работала ветеринарным врачом, а потом стала интерьерным флористом. Женщина рассказала «Онлайнеру», почему решилась на такие переены, зачем наши предки вешали хмель у дверей и можно ли сегодня заработать на сухоцветах.

Почти двадцать лет подряд Анна делала анализы на птичий грипп и проверяла соблюдение ветеринарных санпинов. Стала ремесленником и занялась флористикой всего год назад. Сейчас она выращивает, собирает и сушит растения, свободно сочетает в своих работах шишки и злаки, сорняки, репейники и лепестки изящных цветов. В Instagram у Анны более 14,5 тысячи подписчиков.

«Растения меня интересовали с детства: все бутылочки и баночки от лекарств были заполнены сухими травками, — рассказывает она. — Животные тоже были у нас всегда, но я не мечтала и никогда не думала, что буду ветеринарным врачом. Просто пришло время куда-то поступать. Работала по профессии, занималась диагностикой, ветсанэкспертизой, в убойном цехе птицефабрики работала радиологом. А в 2023 году уволилась и решилась стать ремесленником. Дочки немного подросли, стали более самостоятельными — появилось свободное время, чтобы заниматься тем, что действительно нравится».

«Планирую повторить гербарий Элизы Ожешко»

До морозов бóльшую часть времени Анна проводит за городом. Семейная усадьба в деревне Мешетники Мостовского района превратилась в мастерскую.

…Проехать мимо Мешетников сложно: на поворот с трассы указывает деревянный Ян, герой из романа «Над Неманом» Элизы Ожешко.

Деревни вдоль Немана — Глядовичи, Миневичи, Богатыревичи, Мешетники — знамениты не только благодаря книге с историей влюбленных Яна и Цецилии. В этих местах Элиза Ожешко проводила летние «каникулы», во время которых описала более 460 видов местной флоры. Именно здесь она сформировала свой знаменитый гербарий.

«Я планирую повторить гербарий Элизы Ожешко. Пока на моем участке всего несколько десятков растений, но у меня теперь есть цель, — говорит Анна. — Бывает нелегко, часто ботанические названия не совпадают с народными. Например, липка (цепляется за одежду) — это подмаренник».

Заливной луг и высокие сосны отделяют усадьбу и участок от Немана, рыжий закат бабьего лета превращает пейзаж в графический отпечаток. Под ногами крутится пес Буся. Две кошки тоже рядом, но делают вид, что заняты своими делами.

«Дом наш с историей. Построил его мой дедушка Иван без малого сто лет назад, а раньше здесь лес рос. Дед был своеобразный, на японской войне воевал, в тюрьмах сидел, три раза убегал. Никогда не работал в колхозе. Каждый день брал лодку, сплавлялся в Гродно, трудился на стройках. Вечером на лодке возвращался, а дома семья, хозяйство большое, — делится историей семьи Анна. — Здесь родились мама, ее брат и сестра. Бабушка Любовь была травницей. Использовала травы не только для лечения болезней, но и делала косметику: лосьоны из календулы, кремы из цветов. Она старалась передать мне рецептуры. Теперь очень жалею, что я так мало у нее спросила».

Никакого лука или картошки — только цветы!

Большой сад готовится к зиме, но на грядках все еще остались баклажаны. В цветнике — просо, второй раз цветут дельфиниумы, остатки лунарии потрепали ветер и птицы, стойкие бархатцы наверняка переживут первые заморозки. Цветы, зелень — все, что можно высушить, — уже заготовлено и станет частью композиций в букетах, корзинах, интерьерных венках и гобеленах.

«В следующем году у нас не будет баклажанов, только цветы — цветочная ферма, — улыбается Анна».

Каждое утро, если нет сильного дождя, она садится на велосипед и едет на прогулку вдоль реки, по лугам и лесным дорожкам. Обязательно берет с собой секатор. Возвращается с охапками диких трав. И так с ранней весны до поздней осени.

«У любого растения есть свой сезон, свое время, когда его можно срезать. Весной привожу коробочки рапса, дикорастущие, злаковые: ежа, мятлик луговой, овсяница, тимофеевка — все вплетается в венки. В конце весны — начале лета зацветает зверобой — он идет в гобелены. Вейник — очень красивая трава, особенно для скандинавских интерьеров. Лютик сушу. Многие удивляются, говорят, что это яд, куриная слепота. Но высушенный лютик становится безопасным для интерьерных композиций и хорошо сохраняет цвет. Осенью венки из полыни и можжевельника расходятся по частным баням. Сейчас полынь встречается редко, надо знать места, а во времена моей бабушки она везде росла», — рассказывает Анна.

Важно знать, каким станет растение после сушки. Лучше всего сохраняется синий цвет. Дельфиниум остается таким же ярким, как и на стебле. Метелки мискантуса превращаются в воздушное пуховое перо.

«Венок получается мягкий, теплый. Очень его люблю. Рогоз может придать воздушность и объем. Бархатцы хорошо стоят в срезке, к тому же это отличные сухоцветы. Соцветия махровых форм высушить несложно. Что удивительно, цвет сухих цветов получается ярче, чем цвет живых. Кстати, бархатцы не только сушу, но и морожу. Хорошо потом бросить в чай. Так же, как и злостный, но мною любимый сорняк — хмель. Шишки хмеля складываю в корзину, они теряют цвет, но все равно пахнут бесподобно. В хмеле много эфирных масел, он способствует хорошему сну. Так что корзину можно поставить в комнате, где отдыхаете. Или можно сделать аромасаше», — говорит Анна.

Муж Анны сначала довольно скептически относился к ее увлечению травами, но теперь флористикой занята вся семья:

«Одной успеть нереально. Мама очень помогает в огороде. Муж полюбил шишки собирать, в лесу всегда ищет удивительные формы. Брат смеется, мол, мне теперь легко подарки делать — всегда можно найти красивую палку или корягу».

«Плету венок строго по часовой стрелке»

Все материалы в работах Анны взяты из природы. Единственное исключение — синтетическая нить, чтобы скрепить основу. Иначе композиция со временем развалится.

«Венок для дома плету строго по часовой стрелке. Так наши бабушки делали, так написано в старых учебниках. Что это значит? Бег времени, круговорот жизни, смена сезонов. Против часовой стрелки традиционно плели только траурные венки, — поясняет она. — Сейчас это как будто не имеет значения, но у меня старая школа. Я читаю старые книги, спрашиваю у старожилов деревни».

По словам Анны, многие растения в старину считались оберегами.

«Бабушка говорила, что от сглаза спасают василек, крапива, зверобой, коровяк, календула. Хмель, мяту вешали прямо у входных дверей. Все не случайно — тогда верили, что травы не только уберегают от недобрых людей, но еще и лечат, убивают неприятные запахи (как полынь), служат септиками (как лен). Кстати, недавно у меня был заказ — сплести венок от сглаза: определенные травки нужно было добавить в композицию с виноградными листьями», — пояснила она.

Одна работа стоит от 100 рублей, на венок уходит обычно три часа

Летнюю кухню заполнили заготовки для мастер-классов и заказов: охапки полыни, лен, душица, лунник, аммобиум, синее озерко дельфиниума. Почти готова большая серия для беларусского бренда льняной одежды — венки поедут на выставку в Москву.

«Постепенно ко мне пришло понимание, что, выращивая и собирая природные материалы, можно зарабатывать. Когда-то мне показалось необычным сочетание рогоза, розы и эвкалипта. С этого венка начала отправлять свои работы за пределы Беларуси. Женщина увидела фотографию в ленте, забросала сообщениями, как он ей подходит. Все дошло чудесно. Клиентка довольна, собирается на мастер-класс весной приехать», — вспоминает Анна.

Композиции покупают в Беларуси, России, Казахстане. В среднем одна работа стоит от 100 рублей. Самый дорогой венок, из необработанного льна и диаметром 50 см, обошелся заказчику в 250 рублей. Чтобы сплести один венок, необходимо потратить примерно три часа — при условии, что все заготовки под рукой.

Основой для декора могут быть доступные рогоз, плети хмеля, дикого винограда и даже обычное сено из зоомагазина. Где могут пригодиться такие композиции? Оказывается, где угодно. Анна как-то плела композицию с кофейными зернами для кофейни. В рождественские венки идут корица и апельсины. Гобелены из трав обычно заказывают в спа-салоны и бани — для отдыха и медитаций.

«Запросы бывают разные. Прошлой осенью сушила и вплетала в венок мухоморы. Еще люблю использовать сорняки: одуванчик, подорожник, мышиный горошек. Они хорошо смотрятся в самых элегантных композициях. Даже борщевик из Черной книги растений Беларуси флористами очень любим. Что из него только не делают, даже люстры. Правда, не дай бог ему на нашей территории завестись, лучше съездить за ним куда-нибудь подальше», — предостерегает она.

Основные заказы белоруска получает через интернет. В усадьбе почти не работает сотовая связь, поэтому ведет Instagram и общается с подписчиками Анна чаще всего на лавочке возле памятника Яну и Цецилии (там интернет ловит отлично). Место атмосферное, два фигурных креста спрятаны в соснах на высоком берегу Немана. Длинная лестница спускается с опушки прямо в реку.

«Новые люди приходят без рекламных накруток. Ленту я веду сама, подруга помогает с фотографиями и видео. Думала, каждый день буду выставлять что-то познавательное, интересное. Но потом решила: покажу, как сделать что-то простое, без заморочек — где сушить, как сохранить цвет и т.д. И это сработало! Я отвечаю всем. Что-то и мне советуют — например, какие-то книги. Популярность я почувствовала, когда подписчики стали со мной общаться. Сначала я всегда краснела, когда мне писали комплименты: в такие моменты чувствуешь себя неудобно… Но это действительно вдохновляет — значит, то, что я делаю, правильно», — заключает Анна.

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