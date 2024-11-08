Российский бизнес расстался с надеждами на отмену санкций при Трампе 2 8.11.2024, 21:18

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Олег Дерипаска

Сырьевые олигархи и топ-менеджеры напуганы.

В то время как российская госпропаганда празднует победу на выборах в США Дональда Трампа, а прокремлевские эксперты обсуждают отмену санкций и капитуляцию Украины, российские бизнес-элиты не спешат открывать шампанское.

Сырьевые олигархи и топ-менеджеры государственных корпораций не ждут, что Трамп снизит санкционное давление на российскую экономику даже в случае, если конфликт в Украине будет заморожен, сообщает Bloomberg со ссылкой на нескольких представителей крупнейших компаний.

Никто из них, отмечает агентство, даже не надеется на отмену санкций, по числу которых Россия стала мировым рекордсменом, обогнав Иран, КНДР и Советский Союз

Трамп непредсказуем, объясняют источники Bloomberg. Когда он выиграл выборы в 2016 году, депутаты Госдумы аплодировали стоя. Но четыре года его президентства отметились волной санкций, под которые попали российские олигархи, «Русал», проект «Северный поток-2» и государственный долг РФ. Кроме того, Трамп вывел США из договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией, обвинив Кремль в его нарушениях.

Попавший под санкции при Трампе миллиардер Олег Дерипаска и вовсе прочит России мрачное будущее. По его мнению, новая администрация обрушил цены на нефть до $50 за баррель, что почти на $20 ниже уровня, заложенного в российский бюджет.

«Многие люди, кто близок к власти в Москве и кто понимает политику США, напуганы победой Трампа, — говорит Татьяна Становая, основатель консалтинговой компании R.Politik и старший научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Center. — Вы можете выпить бутылку вина, счастливо танцевать, а потом получить ужасное похмелье».

Президент России Владимир Путин, выступая на сессии клуба «Валдай» в четверг, поздравил Трампа с избранием и назвал «заслуживающими внимания» его предложения по урегулированию в Украине. Он также заявил, что «готов» поговорить с Трампом, «открыт» к восстановлению отношений с США и Украиной, исходя из «реалий» на земле. Трамп заочно ответил Путину, что также готов к разговору. Но в реальности никакой подготовки телефонного звонка по дипломатическим каналам не началось, сообщил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В первых телефонных разговорах с европейскими лидерами Трамп также не давал понять, что намерен сокращать военную помощь Киеву, рассказали Bloomberg знакомые с дискуссиями дипломаты.

Обещавший закончить войну за 24 часа Трамп едва ли имеет представление о том, с чем имеет дело, считает Томас Грэхэм, бывший чиновник Белого дома, отвечавший за связи с Россией. «У Трампа есть грандиозное видение себе как миротворца, но нет ничего, чтобы показывало, что он продумал детали этого», — говорит Грэхэм.

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