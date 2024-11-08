Гинтаутас Палуцкас: Белорусы помогают экономике Литвы расти 1 8.11.2024, 21:37

Гинтаутас Палуцкас

Вероятный будущий премьер-министр Литвы высказался о белорусской диаспоре.

Гинтаутас Палуцкас — кандидат на пост главы правительства Литвы от Социал-демократической партии, победившей на недавних парламентских выборах высказал свои мысли телеканалу «Nowdays» о предложениях ужесточить правила пребывания и натурализации для выходцев из Беларуси в Литве, пишет «Радыё Свабода».

«Напомню, что белорусов мы, как государство, пригласили сами. Пригласили, пытаясь создать для них демократические и безопасные условия для жизни, работы и открытия бизнеса, после того как господин Лукашенко в очередной раз — в кавычках — „победил“ на выборах в Беларуси. Говорить, что приехавшие сюда белорусы делают что-то плохое, у меня лично язык не повернется. Тем более, что они действительно вносят вклад в нашу экономику и являются участниками рынка труда», — сказал политик.

По словам Палуцкаса, никто из белорусов не стоит на бирже труда с протянутой рукой, прося социальную помощь. Белорусы, по его мнению, помогают экономике Литвы расти.

«Что касается различных вызовов в сфере безопасности, мы, без сомнения, понимаем, что действуют различные спецслужбы — те или иные процессы происходят во всем мире, в том числе и в Литве. Нам нужно анализировать, оценивать и наблюдать за определенными вещами, которые находятся в плоскости национальной безопасности. Однако искусственные ограничения вроде запретов возвращаться на родину или видеться с родственниками, нестабильны и нелогичны», — считает Палуцкас.

Он добавил, что сотрудники беларусской разведки, которые желают влиять на диаспору и тех белорусов, которые переехали в Литву, могут делать это и просто в Литве, а не только на территории Беларуси.

«Задача Департамента госбезопасности Литвы — не допустить этого. А искусственные ограничения не работают. Мы видим пример Польши, где таких ограничений нет, и исходя из этого полагаем, что могли бы проводить подобную политику и в Литве», — сказал Гинтаутас Палуцкас.

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