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Колокола Нотр-Дама зазвонили впервые после пожара 2019 года

  • 9.11.2024, 1:14
Колокола Нотр-Дама зазвонили впервые после пожара 2019 года

Видео.

Колокола Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама) в Париже в пятницу, 8 ноября, впервые зазвонили вместе после пожара 2019 года, который разрушил историческое здание.

Об этом пишет AFP.

Незадолго до 10:30 утра в пятницу поочередно начали бить в колокола Нотр-Дама, пока не заиграли все восемь.

«Еще не идеальный, но мы сделаем, чтобы было идеально. Первое испытание прошло успешно», – сказал Александр Гужон, который отвечает за переустановку колоколов.

Как известно, Собор Парижской Богоматери, внесенный в перечень мирового наследия ЮНЕСКО, в апреле 2019 года охватил пожар, который уничтожил его крышу и шпиль. После пожара первые два года в соборе продолжалась ликвидация последствий и техническая подготовка к реставрационным работам.

На 7 и 8 декабря запланированы торжества по случаю открытия Нотр-Дама, ожидается, что внутри собора выступит и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Министр культуры Франции Рашида Дати недавно предложила сделать платным вход в Собор Парижской Богоматери.

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