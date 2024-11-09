Колокола Нотр-Дама зазвонили впервые после пожара 2019 года 9.11.2024, 1:14

Видео.

Колокола Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама) в Париже в пятницу, 8 ноября, впервые зазвонили вместе после пожара 2019 года, который разрушил историческое здание.

Об этом пишет AFP.

Незадолго до 10:30 утра в пятницу поочередно начали бить в колокола Нотр-Дама, пока не заиграли все восемь.

«Еще не идеальный, но мы сделаем, чтобы было идеально. Первое испытание прошло успешно», – сказал Александр Гужон, который отвечает за переустановку колоколов.

The bells of Notre Dame in Paris rang out together on Friday for the first time since a 2019 fire that devastated the historic cathedral, AFP reporters said.https://t.co/P7BQwDtrLZ pic.twitter.com/zvjTbnlvsP — AFP News Agency (@AFP) November 8, 2024

Как известно, Собор Парижской Богоматери, внесенный в перечень мирового наследия ЮНЕСКО, в апреле 2019 года охватил пожар, который уничтожил его крышу и шпиль. После пожара первые два года в соборе продолжалась ликвидация последствий и техническая подготовка к реставрационным работам.

На 7 и 8 декабря запланированы торжества по случаю открытия Нотр-Дама, ожидается, что внутри собора выступит и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Министр культуры Франции Рашида Дати недавно предложила сделать платным вход в Собор Парижской Богоматери.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com