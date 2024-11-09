Дроны ударили по Тульской области РФ: поражен важный оборонный завод 2 9.11.2024, 8:40

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Прогремело более десятка взрывов.

В российской Тульской области в ночь на 9 ноября прозвучали взрывы. Сообщается об атаке БпЛА, их, по словам очевидцев, было более десятка.

Вероятной целью атаки мог быть химзавод в городе Алексин, предприятие работает на российскую армию, в частности производит боеприпасы, пишет «Обозреватель».

«Алексин Тульской области всю ночь атакуют БПЛА, жители насчитали как минимум 11 беспилотников. Местные власти ситуацию пока не комментировали», – сообщило около 5 часов утра по киевскому времени российское независимое издание ASTRA.

В районе Алексина работала российская противовоздушная оборона. А местные жители выкладывали в сеть видео со взрывами.

«Предположительно, целью дронов был местный химкомбинат», – отмечает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

По версии российского Минобороны, в течении ночи над территорией РФ были «уничтожены» 50 украинских дронов. Больше всего – над Брянской областью, там якобы удалось сбить 28 БпЛА. Над Курской областью, утверждают в МО РФ, «уничтожены» 12 дронов, над Новгородской – четыре, над Смоленской и Тульской – по два, а над Орловской и Тверской – по одному БпЛА.

Федеральное казенное предприятие «Алексинский химический комбинат», по официальной информации, специализируется на выпуске полимерных и композиционных материалов, также оно выполняет работы в области капитального строительства, ликвидации опасных объектов, рекультивации территорий.

20 июля 2023 года Алексинский химический комбинат попал под санкции США, поскольку производит боеприпасы, «а также полимеры, лакокрасочные материалы и композиционные материалы для военно-промышленного комплекса России».

С 1 апреля 2023 года комбинат включен в санкционный список Украины.

А 23 февраля 2024 года комбинат внесен в санкционный список стран Евросоюза по причине того, что он «поставляет продукцию на принадлежащие государству предприятия по производству пороха, патронов и боеприпасов для вооруженных сил РФ».

В 2023 году росСМИ писали о планах правительства РФ включить это предприятие в состав госкорпорации «Ростех».

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