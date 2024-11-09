Атака «Шахедов» на Киев: как сейчас выглядит дом, где живет посол Эстонии 1 9.11.2024, 9:07

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Многоквартирный дом в Киеве, где живет посол Эстонии Аннели Кольк, 8 ноября пострадал от атаки российских беспилотников. На верхних этажах возник пожар. Сегодня Министерство иностранных дел Эстонии показало фото и видео из дома, где проживает Аннели. Сама посол и ее семья спустились в бомбоубежище во время атаки и не пострадали. Ее квартира в порядке. Об этом пишет ERR.

Рано утром в четверг, 7 ноября, Киев был атакован Россией. Беспилотник ВС РФ атаковал жилой дом, где живет посол Эстонии Аннели Кольк. Аннели не пострадала.

Кольк дала комментарий эстонским СМИ и отметила, что столица Украины в течение последнего месяца постоянно подвергалась атакам беспилотников. По словам Кольк, в октябре была только одна ночь, когда воздушная тревога не была объявлена.

В ночь на четверг воздушная тревога длилась восемь часов, и хотя сначала посол с семьей были в бомбоубежище, в какой-то момент им показалось, что атака окончена и они вернулись в свою квартиру на верхние этажи здания.

«Тем не менее, дроны продолжали летать, атаковали, и наш дом также пострадал», — сказала Аннели Кольк. По ее словам, российский беспилотник, поразивший их дом в 5:30 утра, не повлек за собой человеческих жертв, поскольку на верхнем этаже здания никого не было. Но после атаки дрона на верхних этажах многоквартирного дома возник пожар.

Члены семьи посла и она сама не пострадали и могут продолжать жить в том же здании. «Ущерб нанесен только внешнему фасаду и крыше здания. Весь верхний этаж, но, к счастью, все люди остались живы», — рассказала Кольк.

Кольк работает в Министерстве иностранных дел Эстонии с 1999 года. В конце сентября 2023 года она вручила верительные грамоты нового посла президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прокомментировал атаку России на Киев, опубликовав фото горящего дома.

«Повезло, что он не пострадал. Никто не будет в безопасности в Украине, пока Россия не прекратит агрессию», — отметил министр, добавив также, что Украине нужно больше противовоздушной обороны, чтобы защитить своих жителей. «Мы не должны к этому привыкать», — добавил Цахкна.

В комментарии МИД министр добавил, что только за сентябрь Россия отправила в Украину более 1300 дронов. «Октябрь был еще более интенсивным с точки зрения нападений. Нападения часто осуществляются в ночное время. Цель почти 1000-дневного террора – посеять страх. Он должен прекратиться, и агрессор должен нести ответственность за все причиненные ужасы», — заявил министр.

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