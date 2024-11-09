Летучие мыши облюбовали комплексы «Минск Мир» и «Маяк Минска» 9.11.2024, 9:17

Чаще всего их обнаруживают зимой.

Чаще всего летучих мышей обнаруживают именно зимой, когда животные в состоянии спячки. Об этом рассказал основатель центра «КажанаПолiс», старший научный сотрудник НПЦ НАН по биоресурсам Алексей Шпак, сообщает «Минск-Новости».

«КажанаПолiс» — единственный и в Минске, и в Беларуси центр реабилитации рукокрылых. Туда свозят на зимовку летучих мышей.

«Каждую зиму принимаем порядка 100−150 особей. Привозят буквально со всей Беларуси. Что касается столицы, то здесь чаще всего мышек везут из новостроек «Минск Мира» и «Маяка Минска». Любят крылатые в высотках селиться. Наши белорусские виды рукокрылых давно и хорошо приспособились к жизни в городах — селятся в щелях между бетонными перекрытиями, полостями за обшивками балконов», — пояснил эксперт.

Он добавил, что из-за передних конечностей, которые представляют собой крылья, классические гнезда и убежища эти животные построить не могут. А зимой их обнаруживают чаще, чем в другие сезоны, поскольку летучие мыши находятся в состоянии спячки.

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