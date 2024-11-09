Шапка на Путине полыхает синим пламенем 6 Михаил Брошин, «Салідарнасць»

9.11.2024, 9:38

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Глава Кремля провел сеанс самообличения.

«Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года. Это был путь, который был сопряжен со скрытой, завуалированной интервенцией, направленный на подчинение ее своим интересам каких-то других стран», – заявил Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Ба! А кто же вел Россию по этому пути до 2022-го? Что за злодей способствовал интервенции против своей страны?

Не надо даже заглядывать в Википедию, чтобы вспомнить, что Путин правит Россией с 2000 года! Был короткий период, когда он перемещался с президентского поста на премьерский, но и тогда де-факто оставался первым лицом страны – по влиянию.

Получается, что Путин обличает Путина. Ведь именно он уже почти четверть века определяет, куда и как идти России.

На самом деле, конечно, это просто попытка обосновать нынешние действия мифами о прошлом. Ни о какой интервенции против России и речи не шло. Напротив, именно РФ в 2014 году аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе. Но даже тогда не получила от Запада адекватного отпора, не говоря уже о какой-то агрессии.

В результате Кремль обнаглел до крайности и стал считать попранием своих интересов чуть ли не само существование Запада. В 2022-м Москва дозрела до того, чтобы развязать войну в Европе, будучи уверенной, что ни США, ни ЕС за Украину на практике не вступятся, а ограничатся «глубокой озабоченностью».

Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением, прежде всего, самой Украины, агрессор начал обвинять жертву: мол, она брыкается только потому, что является «марионеткой Запада». И вообще «сама напала на Россию».

Шапка Мономаха буквально полыхает синим пламенем, но Путина это не смущает, и он продолжает твердить про некую «интервенцию против России». Как в свое время Гитлер обосновывал вторжения в другие государства тем, что они якобы угрожали безопасности Германии.

Михаил Брошин, «Салідарнасць»

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