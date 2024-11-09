«Получаю 800 рублей, за день проигрываю около 500»2
- 9.11.2024, 9:53
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Белоруска рассказала о том, каково жить с лудоманией.
За последние годы в Минске стало заметно больше рекламы онлайн-казино и ставок. Вместе с этим выросло и количество людей, страдающих игровой зависимостью.
CityDog.io поговорил с девушкой, чья жизнь изменилась из-за лудомании, и с сотрудником казино, чтобы понять, как работает этот бизнес и почему азартные игры так сильно нас захватывают.
«За день могу по 200−300 рублей проигрывать, потом их поднимаю и снова сливаю. Сижу на работе и от скуки кручу. Развлечение превратилось в зависимость», — пишет Настя (имя изменено) в одном из открытых тематических чатов для лудоманов в телеграме.
Настю активно поддерживают — в чате состоит более шести тысяч человек с похожей проблемой. Многие из них, как и она, из Беларуси.
Настя: «Чтобы купить необходимую вещь, я, скорее всего, возьму кредит. Для меня это единственный способ мотивировать себя не проигрывать деньги»
Насте 22 года. Она недавно окончила универ и сейчас работает по распределению в одном из региональных театров, где получает около 800−900 рублей в месяц. Большую часть этих денег девушка стабильно проигрывает в онлайн-казино.
— История с азартными играми началась случайно. Мой бывший парень, когда еще служил в армии, как-то во время увольнительного показал мне казино. «Смотри, как прикольно: я закинул 10 рублей, а вывел 150», — сказал он. И мне стало интересно, как это работает.
Со временем игра стала частью наших вечеров: мы лежали вместе, крутили казино, рискуя совсем небольшими суммами. Потом я начала играть самостоятельно — в театре, когда не было работы или гастролей, и, конечно, дома.
Сначала я играла, просто чтобы убить время. Но однажды случилось так, что у меня не было денег, остались последние 90 рублей, и я подумала: «Почему бы не попробовать умножить их?» В итоге я все проиграла. Мне было жутко обидно, но я пообещала себе, что больше никогда так не сделаю. Конечно, я снова начала играть. Тот самый бывший успокоил: «Да ладно, все нормально, заработаем новые деньги». Так я снова вернулась к игре.
Иногда мне удается себя контролировать и не играть совсем — например, когда я взяла аскезу на месяц. Но такие периоды случаются редко. Чаще всего желание «покрутить» возвращается, особенно когда получаю зарплату. Начинается с мысли: «Закину рублей 10−20, поиграю чуть-чуть и остановлюсь». Но потом обязательно нужно добавить еще 10 рублей, а затем еще 20.
Иногда я теряла до 500 рублей за один день. Для меня это большие деньги, учитывая мою зарплату в 800 рублей.
Вспоминаю прошлый осенний сезон — и мне до сих пор обидно, что я проиграла деньги, которые планировала потратить на обновление гардероба. Я заказала себе красивый бордовый тренч, сумку в форме сердца и балетки, но так и не смогла их выкупить — все деньги ушли на игру.
Мне хотелось бы накопить на что-то значительное, например новый телефон, но из-за зависимости это сложно сделать. Чтобы купить необходимую мне вещь, я, скорее всего, возьму кредит. Для меня это единственный способ мотивировать себя не проигрывать деньги.
Когда я играю, у меня появляется ощущение, что я временно избавляюсь от забот. Когда проигрываю, на душе становится ужасно. В такие моменты я злюсь, психую, иногда даже беру взаймы деньги, чтобы снова попытаться выиграть. Понимаю, что это зависимость. Можно сравнить ее с наркотиками, только здесь зависимость больше ментальная, от дофамина и быстрых побед.
Никому из близких, кроме парочки подруг и бывшего, я о своей проблеме не рассказывала. Мои родители — очень строгие люди, и они разочаровались бы, узнав о моем увлечении. Думаю, мне проще справиться с этим самой, чем открыться им.
Мне кажется, что мое увлечение казино возникло на фоне нехватки денег: я живу одна, мне всегда нужно зарабатывать больше, чем уходит на базовые нужды. Когда не хватает средств на жизнь, появляется мысль: «Сейчас закину 10 рублей, и из них получится сделать 300». Иногда это срабатывает, но чаще я просто теряю все.
Теперь девушка успешно старается заменить азарт чем-то другим. Она начала рисовать, читает книги, хотя и признается, что полностью отказаться от игры пока не может — тяга возвращается. Она надеется, что ей никогда не придется дойти до крайности и брать микрозаймы ради казино. Это одна из вещей, которая ее по-настоящему пугает.
Работник онлайн-казино Вадим: «Безусловно, казино влияет на поведение людей»
Вадим работает в сфере онлайн-казино и ставок на спорт уже пять лет. В его обязанности входит контроль работы платформы и взаимодействие с техническими партнерами. По сути, он делает все, чтобы казино и весь продукт функционировали стабильно.
— Привлечение новых клиентов в онлайн-казино начинается с того, что предлагаются приветственные бонусы. Это самый распространенный и действенный способ.
Например, новички могут получить фриспины (бесплатные вращения, которые дарит казино - Прим. ред.) для казино или фрибеты (бесплатные ставки на различные суммы - Прим. ред.) на спортивные ставки. Такие бонусы бывают двух видов: с отыгрышем и без. Отыгранные бонусы требуют выполнения определенных условий, таких как ставка на конкретную сумму, тогда как безотыгрышные позволяют сразу забрать выигрыш. Это, безусловно, повышает интерес игроков к платформе.
Но для того, чтобы удержать их, одного бонуса мало: мы проводим временные акции для уже зарегистрированных пользователей, подключаем новых игровых провайдеров и, что не менее важно, обеспечиваем своевременные выплаты. Доверие к платформе во многом строится на надежности вывода средств — ведь если есть даже малейшие сомнения в том, что деньги можно легко вывести, долго на ней никто не останется.
Типичный игрок в странах СНГ — это человек в возрасте 25−35 лет со стабильным доходом и доступом в интернет. Чаще всего это представители рабочих профессий, реже — креативного класса, но среди наших клиентов встречаются и «випы», которые делают ставки крупными суммами, играя с высокими номиналами. Это отдельная категория игроков, с которыми тоже интересно работать.
Безусловно, казино влияет на поведение людей. При этом многие приходят в казино не за деньгами, а за азартом, стремясь испытать чувство риска и острые ощущения.
На мой взгляд, важно относиться к казино и ставкам именно как к развлечению, а не как к источнику дохода. Игроки, которые изначально воспринимают игру как способ заработка, часто быстро разочаровываются и уходят.
Склонность к азарту — черта, свойственная многим людям, хотя проявляется она по-разному. Например, жители южных регионов обычно азартнее, чем люди из средней полосы, и это заметно даже в нашей сфере.
Есть и те, кто играет исключительно для удовольствия: они появляются на платформе, как правило, во время крупных спортивных событий вроде чемпионатов мира по футболу или хоккею. Тогда они ставят на игры ради интереса, и их активность ограничивается именно этим периодом: они сосредотачиваются в основном на стадиях плей-офф — полуфиналах и финалах.
Казино невыгодно иметь среди клиентов людей, попавших в зависимость. Сервисы, дорожащие репутацией, предпочитают стабильных игроков, которые играют с умеренными ставками. Это лучше, чем крупные ставки от одного клиента, с которыми больше рисков и сложностей.
Поэтому мы отслеживаем активность, которая может на это указывать: например, если человек часто делает депозиты в позднее время или стремится отыграться после проигрыша. Лицензированные платформы, как правило, предлагают возможность самоограничения, чтобы игрок мог заблокировать свой доступ, если замечает у себя признаки зависимости. Но, конечно, если кто-то твердо настроен продолжать, он найдет способ обойти ограничения.
Сам к азартным играм я отношусь хорошо. Для меня это в первую очередь развлечение, а еще способ лучше понять мотивацию наших клиентов. Мне даже кажется, что любой сотрудник индустрии должен сам немного играть, чтобы ловить эмоцию, которую ищут наши клиенты.