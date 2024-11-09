В бункере истерика 1 Алексей Копытько

9.11.2024, 10:01

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Россия не получила желаемого.

Специально выдержал паузу, чтобы поток беспощадной аналитики и «экспертизы» по поводу США чуть стабилизировался. Отметил ряд эффектных приемов по диаметральной смене позиции за считанные часы, запишу в книжечку, наверняка пригодится.

Что по сути.

1.Россия не получила желаемого. Это видно по характеру освещения результатов (полу) официальными лицами и коллективному завыванию роспропаганды. Кремль делал ставку на неопределенность, раскол, в идеале – с элементами не только судебного, но и силового клинча. Поэтому играл на равенство поддержки.

Получил определенность, взаимную комплементарность участников гонки и высокие шансы на предсказуемую передачу власти.

Бункерный альфа-самец резко потерял в самцовости и теперь находится в одной категории с пхеньянским упырьком. Даже Орбан выглядит как дальновидный государственный деятель со стратегическим терпением.

2. Трамп, император Си, махараджа Моди сейчас будут как-то упорядочивать планетарный балаган. У каждого из них есть время и полномочия для чего-то большого. В этой связи были бы полезны максимально быстрые досрочные выборы в Германии, чтобы и Европа имела свой устойчивый голос для баланса.

Переброска северокорейских войск в Европу на фоне евроатлантического скепсиса – до ужаса наглядный символ положения, в котором оказались любители «не провоцировать россиян» и «не эскалировать». Для стилистического совершенства осталось разместить корейцев в Калининграде и организовать небольшую атаку мигрантами.

Умные экономические люди пишут, что сейчас начнутся глобальные разборки по поводу того, как распределить издержки. США, Китай, Индия и ЕС (Германия) будут как-то расписывать пулю между собой, кто с кем и против кого, рядом будет стоять товарищ бин Салман и подливать/прикручивать нефть.

Оптимальный для нас вариант: Европа приходит в сознание и начинает адекватно финансировать оборону. Т.е., в том числе – справедливо платить Украине за наш взнос кровью в истощение и сдерживание РФ. Ей помогают Япония и Южная Корея. Это создаст правильную основу для сохранения трансатлантического единства (ибо вписывается в видение Трампа) и снизит риски европейского сговора с Китаем, а через него – с Россией.

Вероятность такого варианта я оценить не берусь. Ибо помимо рациональных аргументов (которые все на столе) есть еще масса иррационального. Кстати, часть иррационального – за нас.

3. Помиральные комментарии относительно Трампа и его «монобильности» выглядят несколько преждевременными.

Общим местом публичных заявлений относительно сценариев по Украине является утверждение, что Трамп сам примет решение. Но варианты этого решения будет прорабатывать команда. Полной ясности относительно того, кто будет закрывать блок обороны и безопасности в будущей администрации пока нет. Однако уже озвучен ряд фамилий, которые мало того что «ястребы», так еще и, мягко говоря, не друзья для России.

Т.е., решение может быть болезненным для нас (а других не будет), но еще менее приятным для РФ.

1) Заморозка плюс-минус по линии фронта 2) без формального отказа от территорий 3) при наличии значительной поддержки деньгами и оружием 4) с возвратом всех пленных/заложников и 5) послаблениями для РФ только после больших уступок – это близкий к желаемому ВРЕМЕННЫЙ вариант.

Постоянный вариант все понимают – трансформация РФ в реальную федерацию, более справедливое распределение ресурсов от углеводородов между регионами (чтобы снизить риски превращения в оружие), международный контроль над российским ЯО, трибунал, компенсации Украине. Но он возможен только после поражения РФ. А это – небыстро.

Чтобы получить временный вариант – надо не развалиться. Т.е., сфокусироваться на обороне, а не на выборах.

Чтобы дожить до постоянного варианта – модернизироваться на основе здравого смысла. Что предполагает отказ от идиотских решений, выталкивающих людей из страны или провоцирующих апатию.

Алексей Копытько, «Телеграм»

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