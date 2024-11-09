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В Германии определили лучшие автомобили 2024 года

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  • 9.11.2024, 10:09
  • 2,204
В Германии определили лучшие автомобили 2024 года

Машины тестировали и оценивали по 17 параметрам.

В Германии объявлены лауреаты премии Goldenes Lenkrad-2024 («Золотой руль-2024»). Победителей выбрали в 14 номинациях.

Об этом сообщает издание Auto Bild, которое является одним из организаторов премии.

Лучшие авто 2024 года выбирало жюри из 18 ведущих специалистов отрасли. Среди них — генеральный директор Mercedes-Benz Ола Келлениус, руководитель Volkswagen Group Оливер Блюме, гендиректор BMW Оливер Зипсе, генеральный директор Opel Флориан Хюттль.

Машины тестировали и оценивали по 17 параметрам. А вот самое красивое авто и лучшее подержанное авто выбирали простые автолюбители в интернете.

Победители премии Goldenes Lenkrad-2024:

малый автомобиль — Mini Cooper;

компактный класс — Volkswagen Golf 8;

средний класс — Skoda Octavia RS Combi;

высший средний класс — BMW 5 Series Touring;

люкс-класс — Porsche Taycan Turbo GT;

спорткар — Porsche 911 Carrera GTS;

семейный автомобиль — Peugeot e-5008;

самый красивый автомобиль — Aston Martin Vantage;

лучший подержанный автомобиль — BMW 3 Series G20;

лучший автомобиль до 25 000 евро — Citroen C3;

лучший автомобиль до 40 000 евро — Kia EV3;

лучший автомобиль до 50 000 евро — Opel Grandland;

лучшая инновация — система Mercedes Drive Pilot 95;

самый крутой автомобиль — Tesla Cybertruck.

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