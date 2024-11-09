ВСУ ликвидировали или взяли в плен несколько рот РФ и КНДР в Курской области
- 9.11.2024, 10:17
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Военный эксперт раскрыл подробности.
Враг продолжает давить по всей линии фронта, ведь до Нового года Кремлю крайне необходима хоть какая-то видимость успехов. За прошедшие сутки враг массированно пытался атаковать ВСУ на Курском направлении.
Что из этого получилось, в ежедневной сводке для «24 Канала» рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
Издание Forbes написало, что 7 ноября состоялась одна из самых кровавых атак россиян вместе с северокорейскими войсками на Курщине.
Свитан рассказал, что атаки происходили по нескольким направлениям: у Суджи, в районе Ольговки и тому подобное.
«Впрочем, штурм не удался, несколько рот врага были ликвидированы или взяты в плен.
Идут в атаку преимущественно живой силой, с большим количеством малых тактических групп, иногда подключается техника, на некоторых направлениях там она еще может работать. Но с двух флангов наши дронщики и артиллерия накрывают эти атаки»,
– резюмировал Свитан.