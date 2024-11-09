«Надо готовиться»: на российском ТВ паникуют из-за избрания Трампа 2 9.11.2024, 10:24

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Пропагандисты занервничали.

Российские пропагандисты переживают из-за того, что Трамп выиграл выборы президента США. Они не знают, чего от него ожидать. И прогнозируют плохое развитие событий для России.

Победа Трампа на выборах в США – топ-тема у российских пропагандистов. Ранее они надеялись, что политики будет выгодным для страны-агрессора. Но теперь осознают, что надо готовиться к различным вариантам, передает «24 канал».

Российские пропагандисты боятся решений Трампа по войне в Украине. Среди них звучит мнение, что новый президент США предложит невыгодные условия для России, на которые они не будут соглашаться.

Один из участников пропагандистских шоу вообще говорил, что общался с кандидатом в госсекретари Соединенных Штатов. И там ему тоже наговорили «плохих» новостей о войне в Украине.

«Ситуация простая. Я спросил у него об Украине. Там сказали, что позиция, что Россия совершила агрессию в отношении Украины остается. Республиканцы ее разделяют. Трамп не будет ничего просить от Путина. Он будет именно требовать. Будет требование к России прекратить войну. Если Россия не согласится, то у Трампа решатся предоставить Украине такую поддержку, которая заставит Россию пойти на переговоры», – сказал один из пропагандистов.

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