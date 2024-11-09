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Ультиматум Трампа

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 9.11.2024, 11:11
  • 3,240
Ультиматум Трампа

Фронт рухнет, но не с той стороны, с которой ожидает Путин.

Очевидно, что Кремль воспринял возвращение Трампа своей личной победой, но за этим скрывается его уязвимость.

Основные ошибки Путин совершает тогда, когда полностью уверен в своих силах.

К примеру, масштабное вторжение на территорию Украины престарелый вождь начал тогда, когда искренне верил в «Киев за 3 дня».

Теперь Путин спустя 2 года вновь увидел свет в конце туннеля и попытается воспользоваться ситуаций по полной.

Как ему кажется.

От ультиматума Трампа он откажется и усилит свое давление, в попытке «додавить режима Зеленского», что станет ловушкой.

Против Запада престарелый вождь еще не воевал. Все, что было до — лишь демоверсия.

Если в феврале 2025 США начнут полноценную поддержку Украины — Кремль ждет очень неприятный сюрприз.

Современная западная техника против остатков советской и иранского контрафакта.

Фронт рухнет, но не с той стороны, с которой ожидает Путин.

С Трампом играть в кошки-мышки опасно, ибо он не трусливые демократы и в момент гнева ответит очень резко.

Совсем скоро российские пропагандисты будут вспоминать о «прекрасных временах» при Байдене и «уважаемой Камилле Харрис», которая могла стать палочкой-выручалочкой.

Но, не сложилось.

Карета неминуемо превратится в тыкву.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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