Суд вынес шокирующее решение по банде в балаклавах, которой руководил капитан МВД

Суд вынес шокирующее решение по банде в балаклавах, которой руководил капитан МВД2
- 9.11.2024, 11:18
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Почти всех налетчиков отпустили на «домашнюю химию».
В Речицком районе вынесли приговор пятерым жителям Орши, которые грабили фуры на стоянках вдоль трассы Брест — Гомель, пишет «Наша Ніва».
Сайт Charter97.org писал об этом громком деле: руководил бандой сотрудник уголовного розыска Докшицкого РОВД и участник политических репрессий капитан Михаил Згирский.
По делу проходили преступники в возрасте от 34 до 51 года. Банда действовала ночью, злоумышленники надевали балаклавы и использовали рации для связи, сообщает прокуратура.
Преступники взламывали замки на фурах и похищали технику и продукты питания. Кражи происходили в Гомельской и Минской областях в марте и апреле 2024 года. Общий ущерб составил более 25 тысяч рублей. Украденное члены банды продавали в России или делили между собой.
По решению суда, один из ранее судимых преступников получил четыре года колонии усиленного режима и штраф в 2000 рублей. Четверо других получили «химию» на срок от двух до четырех лет и штрафы.
Руководителя группы, сотрудника уголовного розыска Згирского, судили отдельно, он получил огромный срок.