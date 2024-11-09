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Одна ложка этого продукта снижает сахар на 35%

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  • 9.11.2024, 11:39
  • 7,418
Одна ложка этого продукта снижает сахар на 35%

Не будет стремительных перепадов глюкозы.

Высокий уровень сахара в крови может стать причиной развития диабета II типа, поэтому важно поддерживать этот показатель в норме, пишет ТСН.

Британские медики рекомендуют есть тыквенные семечки. Одна столовая ложка сразу снижает уровень сахара в крови на 35 процентов. Семечки можно употреблять как отдельно, так и добавлять в разнообразные блюда или выпечку.

Тыквенные семечки – это мощный источник клетчатки, магния и цинка. Особенно для тех, кто имеет проблему повышенного сахара, важен цинк, синтезирующий инсулин и активирующий инсулиновые пути. К тому же, продукт содержит полиненасыщенные жирные кислоты и клетчатку, которые также способствуют снижению сахара в крови.

Клетчатка способна предотвратить резкие скачки сахара, задерживая всасывание глюкозы в течение длительного периода. Она также насыщает организм и снижает аппетит, что позволяет поддерживать баланс сахара в крови.

Также в журнале «Nutrition Research» был опубликован вывод ученых, свидетельствующий о том, что тыквенные семечки оказывают влияние на снижение уровня сахара в крови. Ученые рекомендуют есть по столовой ложке семечек каждое утро, чтобы предотвратить перепады сахара, если есть такая проблема.

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