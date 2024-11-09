Пора менять летнюю резину 2 9.11.2024, 11:54

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Сколько это стоит сейчас в Беларуси и у соседей?

Согласно ПДД, перейти на зимние шины в обязательном порядке нужно до 1 декабря, но многие автолюбители делают это заранее. Во-первых, снег и гололедица могут прийти до календарной зимы, во-вторых, это позволит избежать долгих очередей, когда на шиномонтаж отправятся те, кто откладывает все на последние дни, пишет «Наша Ніва».

Минск

Заменить четыре шины в Минске можно по ценам от 65 рублей за шины размером R15-R16. За колеса диаметром R17-R18 придется заплатить от 75 рублей за комплект.

На «ТЕХХ Сервис», который, помимо станций в Минске, имеет филиалы в Бобруйске, Борисове, Гродно и Мозыре, за 4 шины размером R14-R16 берут 72 рубля. За R17-R19 — 92 рубля.

Однако итоговая сумма может быть немного выше, так как в цену монтажа не включена стоимость балансировочных грузиков, что может повысить цену на 5-20 рублей.

Таким образом, нужно быть готовыми заплатить около 80 рублей за R15-R16 и около 100 рублей за R17-R19.

Что в областных городах?

В Бресте замена 4 шин на легковом авто диаметром R15-R16 обойдется в сумму от 60 рублей. За R17-R18 — от 70 рублей. Аналогичные цены на шиномонтаж и в Гродно.

Как у соседей?

Также мы поинтересовались, сколько за те же услуги платят белорусы, живущие в Польше и Литве.

В Вильнюсе замена 4 шин размером до R16 обойдется в 40 евро (около 140 рублей). За R17-R18 — 45 евро (около 160 рублей). В Литве, кстати, запрещено ездить на летней резине после 10 ноября.

Подобные цены и в Польше. За монтаж 4 колес диаметром R17-R18 берут 200 злотых (около 165 рублей).

Напомним, что за использование авто с 1 декабря по 1 марта на летних шинах предусмотрена административная ответственность, а остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.

В первый раз могут дать письменное предупреждение или штраф до 1 базовой величины (до 40 руб.). За повторное нарушение ПДД в течение года — штраф от 2 до 5 базовых величин (от 80 до 200 рублей).

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