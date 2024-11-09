Лукашенко приполз на коленях 5 Cергей Климовский

9.11.2024, 12:10

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Диктатора могут схватить за руку и выкинуть из комнаты.

Лукашенко решил воспользоваться выборами в США и рванул из Казани на «выборы», так как ему рассчитали, что до 20 января кремлевцы не должны пытаться устранить его. Но не должны не означает, что не будут.

О том, что «выборы» будут 26 января, а не 23 февраля, как заявлялось раньше, и что он будет в них участвовать, Лукашенко сообщил иностранным СМИ в кулуарах саммита БРИКС в Казани 22-24 октября. Если бы он сказал это в Минске, то Москва быстро его подкорректировала и объяснила, что дата 23 февраля более «патриотична» и «союзна», и что ему пора на пенсию, а не на выборы. Орден дали, участок под дачу на Кубани дали, так чего ты выпендриваешься.

Спорить с высоким начальством Лукашенко не может, поэтому прибег к традиционным советским методам противодействия. Приехал на саммит и рассказал всему миру, что он идет на выборы, потому что надо, и что будут они 26 января. Слово не воробей, вылетело – не поймаешь. Особенно, если оно вылетело на международном собрании и в иностранные СМИ. В том числе в китайские.

Если в «Жэньминь жибао» так написано, то Москва не смеет спорить, даже если очень хочется. Старый советский способ – жалуйся на начальство высшему начальству, но так, чтобы оно побыстрее наложило резолюцию и этим выдало охранную грамоту.

Самый крупный проигрыш Лукашенко – выборы летом 2020 года.

Тогда «чекисты» вчистую обыграли «колхозника» и он приполз к ним на коленях с просьбой прекратить. В происки Запада Лукашенко не верил, зато жесткую руку Москвы ощутил по полной. С него взяли кучу расписок, запретили звонить в Америку, и унизили по полной.

Получилась типа боевая ничья – Лукашенко остался сидеть в кресле председателя, но уже униженного, и с записью в личном деле «Бегал на Литву». Лукашенко в феврале 2022 г. свою вину перед кремлевцами искупил по полной. В поход на Киев его войска не взяли по нескольким причинам. В том числе и потому, что в январе Лукашенко хвастал в СМИ, что это якобы он подсказывал Путину как правильно вводить войска ОДКБ в Казахстан. Национальная гордость великороссов была глубоко контужена такими словами. Поэтому Лукашенко пообещали приглашение на парад в Киев, а в его личном деле появилась новая запись – «Избавиться при удобном случае навсегда».

Удобный случай – это «выборы». Поэтому Лукашенко в октябре стал грустно говорить, что белорусам надо готовиться жить без него, а до этого все лето откладывал золотые яйца в Зимбабве, Экваториальной Гвинее и других теплых краях.

Но происходящее в мире, особенно по мере приближения выборов в США, вселяло в Лукашенко уверенность, что можно попробовать переназначиться.

Кремлю ничего другого не останется как смириться с этим, поскольку другого Лукашенко у него для Беларуси нет.

Команда Тихановской сделала большую ошибку, когда призвала прийти на выборы и голосовать «против всех».

Более логична стратегия бойкота фикции с выборами, объявленная революционерами, в том числе Натальей Радиной. Нет смысла садиться играть в карты с шулером, если нельзя схватить его за руку и выкинуть из комнаты.

Cергей Климовский, «Фейсбук»

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