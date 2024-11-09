«С проездным документом иностранца в Польше можно спокойно жить» 9.11.2024, 12:25

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Белоруска поделилась своим опытом трудоустройства.

Белоруска рассказала каналу Dzik Pic, как ей удалось без проблем устроиться на работу с польским проездным документом иностранца. Внимание на публикацию обратил devby.io.

«В первый рабочий день у меня истекала карта побыту»

― Я получила проездной документ иностранца в мае. Тогда я жила в Лодзи, и мне все сделали за 10 дней. В целом, в Лодзи очень быстро делают документы, даже быстрее, чем в Варшаве.

Также у меня была карта побыту (вид на жительство — Прим. ред.). Но проблема в том, что ее срок был до ноября, а в сентябре мне сделали оффер (предложение о работе — Прим. ред.). То есть, я должна была выйти на работу, и в первый же рабочий день у меня истекала карта.

Но мой самый страшный сон, что меня без паспорта с позором выгоняют с работы, не сбылся.

Вообще, у меня было даже два оффера ― от компании, которая занимается медицинской техникой, и фирмы из финтеха. По моему опыту, обычно крупные компании сами не проверяют документы кандидатов. Они отдают их третьей фирме, которая, как правило, является экспертом в вопросах легализации.

В моем случае HR-ы отправили мои документы на проверку в фирму в Великобритании. Но тут нужно заметить, что я нахожусь на международной защите. Если у меня есть на руках положительная децизия (решение — Прим. ред.), но, допустим, еще нет карты или она скоро истекает, то меня уже могут взять на работу. Были такие кейсы.

«Никаких вопросов не возникло»

― Я очень волновалась и приняла сразу два оффера, чтобы, если одна фирма откажет, устроиться в другую. В итоге ни одна не отказала, и получилась немного неловкая ситуация, когда пришлось говорить, что передумала.

Из документов: одна компания попросила децизию, паспорт и карту. Я прислала проездной документ иностранца, и никаких вопросов не возникло. Вторая компания попросила только децизию и карту побыту. И на этом все.

Вероятно, вопросы могут возникнуть, если вы устраиваетесь в маленькую компанию. Но у больших фирм есть свои специалисты по легализации. В теории проблем быть не должно, так как в децизии указано, что у человека с защитой свободный доступ к рынку труда.

«С проездным документом в Польше можно спокойно жить»

― Когда я только находилась в поисках работы, то искала по разным группам информацию, удалось ли кому устроиться с проездным документом иностранца. И никто ни одной позитивной истории не рассказал.

Поэтому я и решила поделиться своей историей. Под защитой сейчас около 7 тысяч беларусов, в любом случае, они все столкнутся с таким вопросом.

В целом, с проездным документом иностранца не возникает никаких особых проблем. Если он истекает, то его можно быстро заменить.

Полгода ждать, наверное, только во Вроцлаве или Катовицах. Но мой муж получил проездной документ в Варшаве за 4 недели. А у моих друзей в Лодзи ― не более трех недель.

В банке можно открыть счет на карту побыту. По поводу посадки на самолет ― муж недавно летал на Lufthansa, никаких проблем не возникло.

Вообще, проездной документ может потребоваться только в тех ситуациях, когда требуют паспорт, а паспорта нет. Например, при устройстве на работу, вот это вообще критичный вопрос. А все остальное спокойно закрывается картой.

С проездным документом в Польше можно спокойно жить и не тужить. Да, иногда наталкиваешься на какого-нибудь некомпетентного представителя ужонда (местных властей — Прим. ред.), который не знает, что это за документ, волнуется и говорит «нет». Но в этом случае нужно просто быть настойчивей.

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