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Путин вскрылся

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  • Андрей Окунь
  • 9.11.2024, 12:40
  • 6,224
Путин вскрылся

До этого он хоть как-то шифровался.

Знаете, я уже начинаю верить, что Путин — единственный реальный иностранный агент в России. До этого он как-то шифровался, а вчера, видимо, заболтался и раскрыл себя.

Шпион в президентском костюме сказал на Валдайском форуме: «Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года. Это был путь, сопряженный со скрытой, завуалированной интервенцией, направленный на подчинение ее интересам каких-то других стран».

Любопытная фраза. Обескураживающая. Только непонятно, чем она удивляет: то ли своей тупостью, то ли признанием, носящее исповедальный характер. Кто управлял страной, когда она шла по пути «завуалированной интервенции»? Владимир Путин. Получается, до 2022 года Путин вел Россию в подчинение другим странам.

И знаете, версия о том, что Путин тайно работает на Запад, многое бы объяснила. Война с Украиной — бессмысленная, жестокая и пустая — становится не такой уж и бессмысленной, если ее основная цель обескровить Россию.

Путин дал старт «СВО», лишил страну работающих международных связей, отрубил от Европы, главного экономического партнера, спровоцировал санкции и затормозил развитие государства на годы, подкосил демографию, отправив на фронт, сотни тысяч мужчин. И тут либо он самый успешный за всю мировую историю двойной агент, либо самый бестолковый управленец. Другого не дано.

Андрей Окунь, «Телеграм»

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