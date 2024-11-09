Как улучшить Google Chrome буквально за одну минуту 2 9.11.2024, 12:47

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Вы не узнаете свой браузер.

Если вы, как и большинство людей планеты, пользуетесь Google Chrome, то скорее всего, вы не раз замечали его высокое потребление ресурсов. Браузер очень удобный и полезный, но многие удобные функции приходится включать через настройки, пишет УНИАН.

В Chrome есть как минимум две настройки, которые отключены по умолчанию, но которые стоит активировать. Сейчас расскажем, как улучшить свой браузер буквально за одну минуту.

Как повысить эффективность Google Chrome

Во-первых, рекомендуется включить режим «Экономии памяти». Активировав его, открытые, но неиспользуемые вкладки будут просто «висеть» в фоне – и для продолжения работы их придется перезагрузить. В Google говорят, что с этой функцией Chrome использует до 50% меньше памяти.

Есть три степени экономии памяти: умеренная, сбалансированная и максимальная. При активации последней фоновые вкладки будут выгружаться из ОЗУ «по истечении короткого периода времени». При этом неактивные вкладки останутся в списке открытых страниц. В Google советуют выбрать сбалансированный режим.

Во-вторых, можно активировать «Режим энергосбережения». Если ваш ноутбук работает от аккумулятора, что актуально при отключениях света, Chrome будет ограничивать активность фоновых процессов и замедлять анимацию. Разницы как таковой вы вряд ли заметите, зато это положительно скажется на автономности устройства.

Чтобы активировать обе настройки, нажмите на три точки в правом верхнем углу браузера и выберите вкладку «Производительность». Далее активируем один или оба режима. Важный момент: проверьте, что ваш браузер обновлен минимум до версии 126.0.

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