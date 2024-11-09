Украинские штурмовики провели зачистку позиций врага на Покровском направлении 9.11.2024, 12:55

Видеофакт.

На Покровском направлении бойцы 425-го отдельного штурмового батальона «СКАЛА» успешно провели операцию по зачистке позиций врага.

Под прикрытием бронемашина вывела группу на высадку и открыла огонь, обеспечивая захват траншеи. Несмотря на попадание, БМП «Bradley» продолжила движение, оказывая огневую поддержку.

Как информирует Цензор.НЕТ, аэроразведка точно обнаружила укрытия противника, которые впоследствии были уничтожены гранатами.

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