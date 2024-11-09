Белорусов предупредили об огромном штрафе за популярный способ знакомства 9.11.2024, 13:13

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Видео вызвало массу вопросов.

Сотрудник милиции Могилевской области рассказал в официальном аккаунте в TikTok, за какое поведение в отношении прохожих белорусам грозит штраф до 1200 белорусских рублей или административный арест. В комментариях белорусы поделились своим опытом и задали возникшие вопросы по теме, пишет «Телеграф».

Речь идет о «назойливых» прохожих и «оскорбительном приставании». По словам милиционера, это выражается в «активных действиях, навязывающих кому-либо свое присутствие» или других действиях, среди которых:

«умышленное преграждение прохода»;

«навязывания ненужного разговора»;

«удержание за руку или предметы, находящиеся при потерпевшем».

Все это расценивается как «мелкое хулиганство». А согласно статье 19.1. Кодекса об административных нарушениях Беларуси, за это грозит наказание в виде:

штрафа от 2 до 30 базовых величин (сейчас от 80 до 1200 рублей);

или общественных работ;

или административного ареста.

Ролик милиции набрал более 60 комментариев.

Одна из пользовательниц написала: «Со мной муж так знакомился…». Вторая рассказала, что «некоторые остановят на дороге — и прям по вашим пунктам». Кто-то заявил, что «пора за уличных блогеров браться, а то достали».

Другие пользователи задали новые вопросы:

«А можно такого самостоятельно задержать и вызвать наряд?».

«А как доказать «навязывание ненужного разговора»? И что делать, идти писать заявление?»

«К журналистам это относится?»

«А как его привлечь? Вот если алкаш пристал, он же просто уйдет до приезда».

На это сотрудники милиции пока не ответили.

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