Бойцы СБУ поразили 16 российских «Градов» 9.11.2024, 13:21

Вражескую технику атаковали дроны.

Украинские спецназовцы за две недели поразили 16 российских «Градов». Вражескую технику атаковали дроны.

Об этом сообщает СБУ.

На кадрах зафиксирована работа операторов ударных дронов ЦСО «А» Службы безопасности Украины. Бойцы СБУ поразили 16 российских реактивных систем залпового огня «Град».

«Эти РСЗО и их экипажи больше не будут уничтожать украинские города и села», - отметили защитники.

«Град» - это реактивная система залпового огня калибра 122 мм. Была принята на вооружение армией СССР в 1963 году. Боевая машина выпускалась на базе шасси грузовика Урал-375 с установленной пусковой установкой 2Б5. Дальность стрельбы комплекса - до 40 км.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com