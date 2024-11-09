Макрон в разговоре с Трампом выдвинул условие 9.11.2024, 13:28

Дипломатия с РФ должна привести к реальным уступкам Кремля.

Европейские лидеры начали переговоры о том, как помочь Украине отразить вторжение страны-агрессора России без поддержки Вашингтона, одновременно пытаясь убедить избранного президента США Дональда Трампа не сокращать помощь Киеву. Об этом пишет The Wall Street Journal 8 ноября.

На встрече Европейского политического сообщества в Будапеште 7 ноября лидеры Евросоюза обсудили последствия убедительной победы Трампа на выборах в США и впервые заговорили о том, смогут ли европейские правительства восполнить пробел, если Трамп сократит помощь Украине. В то время как российские войска добиваются успехов на поле боя в Украине, победа Трампа ставит европейские столицы перед перспективой резкого сокращения военной защиты США.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотя у стран могут быть разные подходы, их интересы совпадают. По его словам, интерес Европы в том, чтобы РФ не выиграла войну, так как это будет означать, что у европейских границ выстраивается империалистическая держава. Днем ранее в 25-минутном телефонном разговоре Макрон надавил на Трампа, чтобы тот гарантировал, что любая дипломатия с Россией по Украине приведет к реальным уступкам со стороны Кремля, сообщили изданию осведомленные источники.

Лидеры стран Балтии и некоторых скандинавских стран заявили, что Европа должна быть готова усилить свою поддержку Украины в случае необходимости. Высказываются опасения, что если нелегитимный президент РФ Владимир Путин победит в войне, он может в какой-то момент испытать на прочность восточные границы НАТО.

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