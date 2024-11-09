Налоговая в Беларуси засуетилась 9.11.2024, 13:35

Людей подгоняют с оплатой сборов за первую квартиру, землю и транспорт.

У белорусов осталась одна неделя на уплату имущественных налогов — за первую квартиру, землю и транспорт, пишет «Зеркало».

Крайний срок — 15 ноября включительно, предупреждает Министерство по налогам и сборам (МНС).

Как можно внести эти налоги, для кого предусмотрены льготы и что будет, если «забыть» заплатить?

До какого числа надо заплатить налоги

В этом году в Беларуси ввели единый платеж по имущественным сборам — за недвижимость, землю и транспорт. Также власти подняли эти сборы.

Имущественные налоги надо заплатить до 15 ноября включительно. Это суммы за 2023 год.

Как накажут, если «забыть» о сборах

Налоги, которые не заплатили добровольно, взыскивают через суд. При этом начисляется пеня за каждый календарный день просрочки. За неуплату или неполную уплату налагается штраф в 15% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 0,5 базовой величины (сейчас это 20 рублей).

Как можно заплатить налоги

Внести имущественные сборы можно несколькими способами. Это возможно сделать на почте или в отделениях банков, а также через интернет-банкинг, инфокиоски в банках и личный кабинет на сайте налоговой.

В ЕРИП ранее поясняли, как уплачивать имущественные налоги по новым правилам. Так, надо выбрать в этой системе раздел «Налоги», после чего найти нужные область/район/город. Затем отыскать инспекцию МНС по месту вашей регистрации — это важный момент. Потому что объекты недвижимости и земельные участки могут находиться по разным адресам (даже в разных областях страны).

«Необходимо указывать учетный номер плательщика (УНП), который налоговая инспекция присваивает плательщику, в том числе физическому лицу, — уточняют в ЕРИП. — УНП указывается в извещении от налогового органа. Без УНП физическое лицо не может уплатить налоги. Состоит УНП из девяти символов. Первые две буквы — большие английские (латинские. — Прим. ред.)».

Как узнать номер плательщика

Учетный номер плательщика можно найти на портале Министерства по налогам и сборам.

Для кого предусмотрены льготы по этим сборам

Так, по транспортному налогу есть льготы для некоторых категорий населения. К примеру, скидка в 50% предусмотрена не только для ветеранов ВОВ, инвалидов I или II группы и пенсионеров, но также ветеранов боевых действий на территории других государств и многодетных семей.

От уплаты сбора на первую квартиру освобождены в том числе пенсионеры, несовершеннолетние, многодетные семьи. Налог не нужно платить также людям с инвалидностью I и II групп, а также тем, кого признают недееспособным. Тем, кто проходит альтернативную службу, а также военнослужащим срочной военной службы тоже не придется вносить этот налог. Полный список льготников по этому сбору можно посмотреть на сайте Министерства по налогам и сборам по этой ссылке.

От земельного налога за один участок освобождены в том числе беларусы пенсионного возраста, люди с инвалидностью I и II групп, несовершеннолетние. Полный список льготников можно посмотреть по этой ссылке.

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