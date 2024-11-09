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Шольц сделал важное заявление о переговорах Украины и РФ

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  • 9.11.2024, 13:42
  • 4,718
Шольц сделал важное заявление о переговорах Украины и РФ

Есть один принцип, с которым соглашаются почти все.

Никаких переговоров о войне в Украине без участия Украины не может быть. Также страны ЕС и дальше должны помогать стране против агрессии РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца.

«Есть один принцип, с которым соглашаются почти все - ничего об Украине без Украины. Так должно быть и дальше. Об этом нельзя договориться через головы украинцев. Поэтому, на мой взгляд, должно быть очень-очень четко, что мы обсуждаем все, что необходимо для будущего с этой точки зрения», – сказал он.

Кроме этого, Шольц подчеркнул, что необходимо и дальше помогать Украине против агрессии РФ, потому что, по его мнению, «это очень важно».

«На Украину напали. Она решила быть европейским государством, государством, которое принадлежит к Европейскому Союзу и его ценностям демократии и верховенству права. Я думаю, что если что-то стало понятно в этой ужасной войне, то это то, что Украина является европейской нацией с четкой ориентацией на Европу, Европейский союз и на цели и ценности, которые у нас есть», - констатировал канцлер.

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