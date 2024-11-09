«Лукашенко до конца электоральной кампании может не дотянуть» 11 Телеграм-канал «Письма к дочери»

9.11.2024, 13:49

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Даже простые прогулки даются диктатору с трудом.

Много я видел в жизни электоральных кампаний, но такой как в этот раз не видел никогда. И даже не из-за шести флангирующих кое-кого спойлеров. Во флангирующих спойлерах я как раз ни разу не сомневался.

Вот главный посыл этой электоральной кампании не обещания, что процветание будет еще более процветающим. Не воспоминания как мы тут процветали последние тридцать лет. И даже не отражение невидимой угрозы невероятного противника в телевизоре.

Главный посыл электоральной кампании состоит в том, что кое-кто пытается доказать, что он еще может дойти до конца электоральной кампании. И может быть даже немножко задержаться после.

Вот они теперь всем телевизором доказывают кое-кому его молодецкую удаль. Что он может дрова порубить, а может на дожинках погулять. Некоторые злые люди, правда, говорят, что погулять может недолго. Больше часа подряд гулять уже не получается. Но главное же не как гулять. Главное, как потом про это рассказывать по телевизору.

И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что тут как с непобедимой военной мощью. Вот если у тебя есть молодецкая удаль и непобедимая военная мощь, то их не надо каждый день доказывать в телевизоре. А вот если нет полной уверенности, что кое-кто может дойти до конца своей электоральной кампании, то без регулярных доказательств в телевизоре, конечно, не обойдешься.

И чем больше я на это смотрю, тем больше меня терзают смутные сомнения. Потому что раньше я все-таки думал, что преждевременную электоральную кампанию кое-кто проводит досрочно в основном из-за сомнений в надежности процветания. Боится, что если с электоральной кампанией сильно затягивать, то процветание может и не дотянуть.

А сейчас я уже немножко даже не уверен, что процветание было главным мотивом. Ну, то есть, без этого мотива, конечно, не обошлось. Но все-таки процветание так внезапно не кончается. До февраля процветание могло бы и дотянуть. А может даже и до марта.

Но вот если кое-кто не дотянет до конца своей электоральной кампании в пригодном для электоральной кампании состоянии, то получится, конечно, неловко. Поэтому с электоральной кампанией решили не затягивать. Провести, пока кое-кому еще есть что показать.

А после электоральной кампании кое-кого можно будет долго потом никому не показывать. До частичного восстановления молодецкой удали, подорванной излишествами его электоральной кампании. А там уже процветание и удаль придут в состояние гармонического равновесия.

В смысле какая удаль, такое будет и процветание. Подорванное нехорошими излишествами электоральной кампании.

Телеграм-канал «Письма к дочери»

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