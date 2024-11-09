По приказу белоруса в российских школах изготавливали шапочки из фольги для защиты от НАТО7
- 9.11.2024, 14:20
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Акция называлась «Шлем Отчизны».
Акционист Владислав Бохан вновь разослал в школы России требование от имени «Единой России» провести патриотическую акцию, пишет «Наша Ніва».
На этот раз «патриоты» должны были сделать из фольги «Шлем Отчизны» — символ готовности к защите от «облучения спутниками НАТО».
На странное требование откликнулись семь школ, среди которых Бобровский образовательный центр «Лидер», Крикшанская СШ №3, Колодезянская ЗОШ, Нововоронежская ЗОШ №1, Архангельская ЗОШ, а также Байчуровская и Никольская школы. Последние две даже привлекли к изготовлению фольговых шлемов учеников, а учительница одной из них потребовала диплом за участие в «акции».
Бохан пояснил, что продолжает свое исследование фашизации России, когда люди становятся готовы выполнять любые требования власти.