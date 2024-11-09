В Берлине неизвестные атаковали игроков молодежной команды израильского футбольного клуба
- 9.11.2024, 14:43
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Нападавшие кричали «Свободу Палестине».
Молодtжная команда израильского футбольного клуба TuS Makkabi встречалась в Берлине с командой Schwarz-Weiß Neukölln. Уже во время игры, как рассказал отец одного из футболистов Шломо Афанасьев, атмосфера была «агрессивной и враждебной». После завершения матча ситуация ухудшилась — группа молодых людей с ножами и палками стала преследовать игроков, пишет BILD.
«После матча игроки Makkabi услышали оскорбительные фразы: «Черт возьми, евреи!». А после этого подверглись нападению. Они пытались добраться до автомобилей родителей и были вынуждены бежать от вооруженных агрессоров», — написал в социальных сетях Афанасьев.
По его словам, нападавшие кричали «Свободу Палестине». Полицию, по всей видимости, к месту, где проходил матч, никто не вызвал. Президент клуба Makkabi Deutschland Алон Мейер подтвердил, что игроки подверглись нападению.
«Мы сделаем все, чтобы разобраться в этом случае», — подчеркнул Мейер.
Ситуация вызвала резкую реакцию политиков. Председатель берлинского отделения СДПГ Раед Салех призвал провести расследование.
«Антисемитизм, насилие и ненависть не должны иметь места в берлинском спорте», — отметил он.
Напомним, 8 ноября в Амстердаме после футбольного матча Лиги Европы, в котором нидерландский «Аякс» обыграл израильский «Маккаби» со счетом 5:0, неизвестные напали на израильских болельщиков. С собой у них были палестинские флаги, они скандировали: «Свободу Палестине».
В МИД Израиля сообщили, что как минимум 10 израильтян пострадали в ходе атак. Также еще с тремя фанатами связаться пока не удается. Позже в полиции Амстердама заявили, что пять человек были госпитализированы в результате нападений. Также представители закона задержали 65 человек, которые, предположительно, организовали беспорядки.