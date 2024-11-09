«У Трампа есть интерес, чтобы Израиль нанес сокрушительный удар по Ирану» 9.11.2024, 15:15

Особенно в свете того, что Тегеран дважды организовывал на него покушение.

У будущего президента США Дональда Трампа есть интерес, чтобы Израиль нанес сокрушительный удар по Ирану. В то же время, он хочет, чтобы война на Ближнем Востоке закончилась до его инаугурации.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал главный редактор «Лучшее радио Израиль» Цви Зильбер.

«Судя из уже выходящих публикаций, то у Трампа есть интерес, чтобы Израиль нанес сокрушительный удар по Ирану. Трамп не любит Иран. Особенно в свете того, что Иран дважды организовывал на него покушение. Трамп это человек, который такие вещи не прощает», - сказал Зильбер.

Он отметил, что, в отличие от администрации Байдена, Трамп поддерживает удары по иранским ядерным и нефтяным объектам.

С другой стороны, по словам журналиста, Трамп хочет, чтобы Израиль закончил войну до его инаугурации.

«Он не хочет получить эту войну по наследству, он хочет прийти в Белый дом уже после ее завершения, когда дальнейшая судьба Ближнего Востока будет решаться на международном уровне. Тогда Трамп подоспеет со своей мощью и потенциалом США», - отметил он.

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